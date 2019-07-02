Источник материала: Интерфакс

Каспийский трубопроводный консорциум после форс-мажора с нефтепроводом "Дружба" стал чаще проверять нефть на уровень содержания органических хлоридов (ХОС), сообщил журналистам глава компании Николай Горбань.

"Влияния (форс-мажора с "Дружбой" - ИФ) никакого не было, потому что система наша изолирована и не имеет точек соприкосновения с системой "Транснефти" (MOEX: TRNF). По поводу хлорорганики - мы проверяем раз в 10 дней, как это установлено нормативными документами", - сказал он.

"Конечно, когда это произошло, скажу честно - я дал команду проверять чаще, мы стали проверять раз в три дня. Но у нас показатели стабильны. Это был временный режим - в течение мая-июня, сейчас мы вернулись к режиму в соответствии с нормативными документами - раз в 10 дней. Дальше по ситуации мы посмотрим", - отметил Горбань.

Как сообщалось, в конце апреля 2019 года на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен, возобновлен только с 9 июня. Во время приостановки прокачки по трубопроводу "Транснефть" перераспределила трубные объемы в направлении экспортных терминалов. Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".