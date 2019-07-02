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Главой Европарламента избран кандидат от социалистов итальянец Давид-Мария Сассоли

03.07.2019 14:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Европейский парламент нового созыва избрал своим новым президентом представителя от группы прогрессивного альянса социалистов и демократов из Италии, журналиста Давида-Мария Сассоли (David-Maria Sassoli).

Соответствующее голосование прошло в среду в Страсбурге в рамках первого пленарного заседания ЕП, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Сассоли был избран по результатам второго тура, в котором за него проголосовали 345 депутатов из необходимых 334.

Всего в голосовании приняло участие 704 депутата, 37 бюллетеней оказались недействительными.

За других кандидатов проголосовали: за Ска Келли - 119, за Сира Рего - 43 и за Яна Захрадила - 160 депутатов.

Результаты голосования огласил временно председательствующий Антонио Таяни, который был предыдущим президентом ЕП. Сразу же по оглашению результатов выборов Сассоли занял кресло президента и обратился к присутствующим с короткой речью.

Сассоли (родился 30 мая 1956 в Фирензе) занимал должность вице-президента Европейского парламента предыдущего созыва (2014-2019 годы), был членом делегации Европейского парламента в парламентский Комитет стабилизации и ассоциации ЕС-Сербия.

В соответствии с информацией, размещенной на личном сайте Сассоли, свою карьеру он начал в качестве журналиста "с сотрудничества с небольшими газетами и информационными агентствами, после чего он перешел во французскую редакцию газеты Il Giorno, где в течение семи лет следил за основными политическими и новостными событиями. В 1992 году был принят на работу в RAI (государственная радио и телекомпания Италии). В 2006 году был назначен заместителем директора TG1 (государственный телевизионный новостной канал).

В 2009 году он был избран в Европейский парламент от Демократической партии и в 2014 года переизбран с последующим избранием вице-президентом, отвечающим за бюджетную и средиземноморскую политику.

 
 
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Европейский парламент нового созыва избрал своим новым президентом представителя от группы прогрессивного альянса социалистов и демократов из Италии,...
 
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