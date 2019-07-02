ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На первом блоке БелАЭС проведен пробный пуск главных циркуляционных насосов

03.07.2019 14:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Пробный пуск главных циркуляционных насосов (ГЦН) проведен на первом блоке Белорусской АЭС, сообщили в госкорпорации "Росатом".

"На первом энергоблоке Белорусской АЭС проведен пробный пуск всех четырех главных циркуляционных насосов (ГЦН)", - проинформировали в госкорпорации.

"Мероприятия по проверке работоспособности ГЦН проводились в рамках подготовки к этапу гидравлических испытаний систем и оборудования первого и второго контуров реакторной установки энергоблока", - уточнили там.

"Этап гидроиспытаний - это один из важнейших этапов ввода блока в эксплуатацию. Опробование основного оборудования является обязательным условием для их начала", - подчеркнул вице-президент - директор проекта по сооружению БелАЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин.

Для подтверждения безопасности работы энергоблока и высокого запаса его прочности в программе гидравлических испытаний предусмотрен постепенный планомерный подъем давления в первом контуре до 24,5 МПа, во втором - до 11,5 МПа, отметили в "Росатоме".

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

АСЭ (Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК "АСЭ" (Нижний Новгород), АО "Атомстройэкспорт" (Москва), АО "Атомэнергопроект" (Москва)  и АО "АТОМПРОЕКТ" (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии  для управления сложными инженерными объектами. 

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пробный пуск главных циркуляционных насосов (ГЦН) проведен на первом блоке Белорусской АЭС, сообщили в госкорпорации "Росатом". "На первом энергоблоке Белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
За первую половину 2019 года Беларусь продала облигаций более чем на полмиллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика