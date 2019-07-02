На первом блоке БелАЭС проведен пробный пуск главных циркуляционных насосов

Источник материала: Интерфакс

Пробный пуск главных циркуляционных насосов (ГЦН) проведен на первом блоке Белорусской АЭС, сообщили в госкорпорации "Росатом".

"На первом энергоблоке Белорусской АЭС проведен пробный пуск всех четырех главных циркуляционных насосов (ГЦН)", - проинформировали в госкорпорации.

"Мероприятия по проверке работоспособности ГЦН проводились в рамках подготовки к этапу гидравлических испытаний систем и оборудования первого и второго контуров реакторной установки энергоблока", - уточнили там.

"Этап гидроиспытаний - это один из важнейших этапов ввода блока в эксплуатацию. Опробование основного оборудования является обязательным условием для их начала", - подчеркнул вице-президент - директор проекта по сооружению БелАЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин.

Для подтверждения безопасности работы энергоблока и высокого запаса его прочности в программе гидравлических испытаний предусмотрен постепенный планомерный подъем давления в первом контуре до 24,5 МПа, во втором - до 11,5 МПа, отметили в "Росатоме".

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

АСЭ (Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК "АСЭ" (Нижний Новгород), АО "Атомстройэкспорт" (Москва), АО "Атомэнергопроект" (Москва) и АО "АТОМПРОЕКТ" (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.