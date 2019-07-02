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«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждая белорусская семья хранит личную историю, связанную с трагическими событиями военного лихолетья. Дань памяти героям, погибших на полях сражений, 3 июля отдало руководство Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с представителями власти цветы к обелиску Победы возложили и ветераны.
Анатолий Сивак, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Поэтому я тоже думал о них в первую очередь. Для каждого это свое.
Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Почему отец партизан-фронтовик был дважды ранен, почему ему Орден Красной звезды был выдан? Что такое боевые награды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией»? Для меня это понятная история, и на этих жизненных принципах я был воспитан.
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«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы
Новости Беларуси. Каждая белорусская семья хранит личную историю, связанную с трагическими событиями военного лихолетья. Дань памяти героям, погибших на полях...
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