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«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

03.07.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каждая белорусская семья хранит личную историю, связанную с трагическими событиями военного лихолетья. Дань памяти героям, погибших на полях сражений, 3 июля отдало руководство Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с представителями власти цветы к обелиску Победы возложили и ветераны.

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

Анатолий Сивак, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Это мысли о близких в первую очередь. Они испытали массу проблем. Допустим, мать была угнана в Германию и находилась там несовершеннолетним узником. Дед, который был ранен. И отец, который после войны служил семь лет, такой был период.

Поэтому я тоже думал о них в первую очередь. Для каждого это свое.

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Личный праздник, потому что будучи самым маленьким ребенком в семье (я сын партизана-фронтовика), и я не по школьным книгам-учебникам знаю, как это было, что это действительно подвиг.

Почему отец партизан-фронтовик был дважды ранен, почему ему Орден Красной звезды был выдан? Что такое боевые награды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией»? Для меня это понятная история, и на этих жизненных принципах я был воспитан.

«Сегодня со мной пришли мои внуки». Наталья Кочанова вместе со своей семьёй возложила цветы к обелиску на площади Победы 

Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

Люди в материале: Анатолий Сивак
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Каждая белорусская семья хранит личную историю, связанную с трагическими событиями военного лихолетья. Дань памяти героям, погибших на полях...
 
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