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«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

03.07.2019 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Люди живут в стеснённых условиях и делят на всех кухню с санузлом. За более чем полвека эти стены не видели ни одного ремонта. Подробности в программе «Добро пожаловаться».

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Жильцы дома:
Капремонт обещали сделать в 2011, потом в 2016, потом снова переносили. Подъезды в страшном состоянии, воды горячей не существует – трубы даже не подходят, вентиляции никакой, счётчики отказываются ставить. 
У каждого стоит холодильник в комнате – выбивает счётчики, горят постоянно. Мы даже одновременно не можем включить стиральные машины. 
Я захотел себе в комнату установить душевую кабину, бойлер, чтобы какая-то цивилизация была. 
Вот из этой дырки крысы вылезают. Ребёнка в школу отправляла – выскочила вот такая! 

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

От сырости в подъездах отвалилась штукатурка, а старая проводка не выдерживает даже малейших перепадов. Жильцам приходится мыться по расписанию, а утюгом и чайником пользоваться по графику.

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Владимир Шаметько:
Когда дом построили – без горячей воды. Мыться мне приходится к брату ходить на Серова. Как-бы немножко неудобно, но приходится. На работе меж сменой.

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Наталья Листопад:
Когда 5 семей живёт, приходится ждать. Одновременно мы не можем за два выходных успеть постирать, помыться.

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Жильцы боятся сгореть заживо! Пару лет назад неисправная проводка уже стала причиной пожара. Только по счастливой случайности трагедии тогда удалось избежать. 

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Владимир Шаметько:
Смотрю, люди стоят, пожарные, я спросил, что такое. Оказывается, включили обогреватель – и начала дымиться квартира, потому что не выдержала проводка. Два чайника – она начинает плавиться. Я боюсь представить, что будет, если останется эта проводка, и я подключу бойлер. Мне страшно будет находиться дома!

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Ознакомившись с документами и фотографиями дома, юрист выносит вердикт – этому зданию срочно нужен ремонт! 

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Александр Костюкевич, юрист:
Какого-то определённого срока, например, 25-30 лет, для проведения капремонта не определено в законодательстве. Мы смотрим по состоянию дома. Второй момент – общее архитектурно-эксплуатационное качество дома. Жилищно-эксплуатационные нормы должны соответствовать.  Если в нашем случае, например, нет водоснабжения и дом построен в 1963 году, и он не планируется к сносу, если он будет продолжать функционировать, люди в нём будут жить, то вопрос проведения горячего водоснабжения должен быть ключевым.

Коммунальщики заявляют – разработка проекта по благоустройству этой территории в самом разгаре! Жильцам всего-навсего нужно немного подождать. 

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Александр Бойдак, главный инженер КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска»:
Капремонт по улице Пуховичской, дом 13 запланирован на 2020 год. При капремонте будет производиться комплекс работ: ремонт кровли, замена холодного и горячего водоснабжения, канализация. Проектом на замену теплосети будет предусмотрена замена порядка 100 метров сетей для увеличения пропускной способности и прокладки новой тепловой сети порядка 25 метров.

О том, что дом находится в критическом состоянии, люди десятилетиями трубят на весь свет! В своё время жильцы были готовы сделать ремонт за свой счёт, но получили от ворот поворот коммунальщиков. 

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Владислав Шаметько:
Наша канализация, изначально как мы планировали – отрезать трубу, сделать пластик, установить душевую кабинку. Но разрешения не дают. Говорят, ваша труба, которую вы новую поставите, воду не выдержит.

«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Александр Костюкевич, юрист:
За что отвечает государство, соответственно, будут проведены работы: это, в первую очередь, – ремонт фасадов, с устранением увлажнений и продуваемости стен частично, но без доведения до нормативов потери теплоотдачи, ремонт крыш, входные двери отремонтированы при необходимости. И общее внутридомовое оборудование: электропроводки, разводка по квартире, текущие ремонты – всё должны проводить за счёт собственников.

Чем закончится коммунальная драма и когда эти люди заживут по-человечески – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий.

Люди в материале: Александр Костюкевич, Александр Бойдак
 
Теги: Минск
 
 
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Люди живут в стеснённых условиях и делят на всех кухню с санузлом. За более чем полвека эти стены не видели ни одного ремонта. Подробности в программе «Добро...
 
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