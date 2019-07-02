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Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уважая подвиг народа и память собственной семьи. К праздничному марафону присоединился и министр образования Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина». Это место, которое объединяет память о тех, кто в годы Великой Отечественной погиб в лагере смерти «Шталаг-352».
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Белорусы продолжают большой марафон памяти. 3 июля тысячи наших соотечественников по всей стране несут живые цветы к мемориалам и местам захоронений.
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Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»
Новости Беларуси. Уважая подвиг народа и память собственной семьи. К праздничному марафону присоединился и министр образования Беларуси, сообщили в программе...
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