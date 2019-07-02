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Где и во сколько смотреть салют на 3 июля в Минске

03.07.2019 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционной частью празднования 3 июля в Минске станет салют.  

Салют ожидается в 22:20. Он прогремит из шести точек: у стелы «Минск – город-герой», недалеко от населенных пунктов Новинки и Зацень, на территории бывшего аэропорта Минск-1, на пустыре Чижовского кладбища и в военном городке Уручье.  

До салюта пройдет военный парад, который начнется в 21:00, после него на площади Победы состоится акция «Споем гимн вместе».  

День Независимости в Минске: программа праздничных мероприятий (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Традиционной частью празднования 3 июля в Минске станет салют.   Салют ожидается в 22:20. Он прогремит из шести точек: у стелы «Минск –...
 
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