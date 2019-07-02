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В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления от лидеров государств с Днём Независимости

03.07.2019 13:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Независимости. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают от лидеров зарубежных государств, руководителей интеграционных объединений, политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления от лидеров государств с Днём Независимости

Так, президент Российской Федерации Владимир Путин в своей телеграмме выразил уверенность в успешном развитии двустороннего сотрудничества.

«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме». Владимир Путин поздравил белорусов и Президента страны с Днём Независимости

Мощь и растущее влияние Беларуси на международной арене подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин. Теплые слова поздравлений выразили руководители стран-партнеров по различным интеграционным объединениям – Азербайджана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента этой страны.

Так, Касым-Жомарт Токаев возобновил свое приглашение белорусскому президенту посетить Нур-Султан с официальным визитом.

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления от лидеров государств с Днём Независимости

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Сегодня под вашим умелым и мудрым руководством Беларусь уверенно претворяет в жизнь широкомасштабные преобразования с учетом долгосрочных приоритетов развития страны, которые всецело способствуют обеспечению устойчивого роста, повышению ее международного авторитета и укреплению единства белорусского народа.

С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры европейских государств – Австрии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Германии. Так, Франк-Вальтер Штайнмайер в своей телеграмме выразил искреннюю признательность Беларуси в сохранении стабильности в европейском регионе.

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления от лидеров государств с Днём Независимости

Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный президент ФРГ:
Я рад тому, что через совместную церемонию в Малом Тростенце в июне 2018 года нам удалось дать исторический сигнал для совместной памяти.

Деятельность Республики Беларусь в деле совместных усилий европейских стран ради сохранения мира и безопасности, не в последнюю очередь в качестве площадки для Минских переговоров, также заслуживает нашего признания.

С национальным праздником белорусский народ и главу государства поздравили также президенты Турции, Сербии, Венесуэлы, Кубы, ОАЭ. Телеграммы также получены от премьер-министров России и Армении, Папы Римского Франциска, Королевы Великобритании, королей Бельгии и Таиланда. Поздравления продолжают поступать.

«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики

Люди в материале: Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Франк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Независимости. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают от лидеров...
 
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