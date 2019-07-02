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Азаренко разгромила австралийку Томлянович и вышла в третий раунд Уимблдона

03.07.2019 15:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко превзошла австралийку Айлу Томлянович по всем ключевым показателям и добилась уверенной победы — 6:2, 6:0. У Вики проходила первая подача в 77 процентах случаев, она реализовала каждый второй брейк-пойнт.

Азаренко разгромила австралийку Томлянович и вышла в третий раунд Уимблдона
А ведь в начале первой партии именно Айла Томлянович (49 WTA) захватила лидерство, когда повела в счете с брейком — 2:0. Следующие шесть геймов остались за Викторией Азаренко (40 WTA). Она сделала обратный брейк в третьем гейме, когда Томлянович допустила две двойные ошибки и имела проблемы с первой подачей. 

Затем Вика сравняла счет, завершив гейм подачей навылет. В пятом гейме экс-первая ракетка мира реализовала двойной брейк-пойнт, шестой гейм взяла «под ноль», а после еще одного брейка на третьем сетболе выиграла перестрелку у сетки.

В начале второго сета Виктория продолжила гнуть свою линию, а Айла — искать возможности для завоевания очков. У нее было несколько хороших попыток. В четвертом гейме она завоевала два брейк-пойнта, в пятом — имела тройной геймбол. 

Впрочем, Вика ушла со счета 0:40 и здорово оборонялась на брейк-пойнте, дождавшись ошибки соперницы в длинном розыгрыше.

Итог поединка, который длился 1 час и 2 минуты, — победа белоруски со счетом 6:2, 6:0. Это второй успех Азаренко во встречах с Томлянович. Айла еще не побеждала Вику.


Напомним, что в первом раунде Уимблдона Виктория Азаренко была сильнее француженки Ализе Корне — 6:4, 6:4. В третьем круге Вика сыграет с победительницей матча между двумя первыми ракетками Румынии Симоной Халеп (7 WTA) и Михаэлой Бузэрнеску (53 WTA).

Азаренко является двукратной полуфиналисткой Уимблдона (2011, 2012). Трижды Вика прекращала борьбу здесь после поражений от Серены Уильямс: в четвертьфинале — в 2009-м и 2015-м, а также в полуфинале — в 2012-м. 

В прошлом сезоне Вика завершила выступление на уимблдонских кортах после поражения во втором раунде от чешки Каролины Плишковой.

 
 
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Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко превзошла австралийку Айлу Томлянович по всем ключевым показателям и добилась уверенной победы — 6:2, 6:0. У Вики...
 
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