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Берегите ваши крыши! Синоптики предупреждают об ураганном ветре в четверг и еще большем похолодании в пятницу
Источник материала: Партизан
Синоптики предупредили о сильном ветре в Беларуси 4 июля.
В четверг днем местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с,
Сильный ветер прогнозировался в Беларуси в начале недели. Но тогда синоптики говорили о порывах поменьше – до 15-18 м/с.
Однако и этого было достаточно, чтобы только за понедельник пострадал 51 населенный пункт в Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. Ветер сорвал крыши в 19 жилых домах. В частности, без части кровли осталась пятиэтажка в Иваново Брестской области, пишет
Ветер с корнем вырвал и повалил 446 деревьев.
Как сообщают очевидцы, в Гомельской области ураган переломил, как тростинку, бетонные столбы линий электропередачи.
В Несвиже ветром сорвало часть крыши у местного предприятия, в результате чего она приземлилась на частный дом по соседству.
При этом согласно
Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +15..+22°С.
5 июля страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, при этом с юга Швеции ожидается перемещение системы активных фронтальных разделов.
Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.
Ветер западной четверти умеренный, ночью в северо-западных, днем и в центральных районах сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +13..+19°С, по югу местами до +22°С.
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Берегите ваши крыши! Синоптики предупреждают об ураганном ветре в четверг и еще большем похолодании в пятницу
Синоптики предупредили о сильном ветре в Беларуси 4 июля.
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