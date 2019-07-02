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Берегите ваши крыши! Синоптики предупреждают об ураганном ветре в четверг и еще большем похолодании в пятницу

03.07.2019 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синоптики предупредили о сильном ветре в Беларуси 4 июля.

В четверг днем местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидромета.

Сильный ветер прогнозировался в Беларуси в начале недели. Но тогда синоптики говорили о порывах поменьше – до 15-18 м/с. 

Однако и этого было достаточно, чтобы только за понедельник пострадал 51 населенный пункт в Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. Ветер сорвал крыши в 19 жилых домах. В частности, без части кровли осталась пятиэтажка в Иваново Брестской области, пишет sputnik.by

Ветер с корнем вырвал и повалил 446 деревьев. 


Как сообщают очевидцы, в Гомельской области ураган переломил, как тростинку, бетонные столбы линий электропередачи.


В Несвиже ветром сорвало часть крыши у местного предприятия, в результате чего она приземлилась на частный дом по соседству.

При этом согласно предварительному прогнозу, 4 июля на территорию страны с Балтийского моря продолжат поступать прохладные неустойчивые воздушные массы. Ночью в северных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. 

Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +15..+22°С.


5 июля страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, при этом с юга Швеции ожидается перемещение системы активных фронтальных разделов. 

Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. 

Ветер западной четверти умеренный, ночью в северо-западных, днем и в центральных районах сильный порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +13..+19°С, по югу местами до +22°С.

 
 
Ссылка на источник 48
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