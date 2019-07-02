Берегите ваши крыши! Синоптики предупреждают об ураганном ветре в четверг и еще большем похолодании в пятницу

сообщается на сайте Гидромета. В четверг днем местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с,на сайте Гидромета.





Сильный ветер прогнозировался в Беларуси в начале недели. Но тогда синоптики говорили о порывах поменьше – до 15-18 м/с.





sputnik.by Однако и этого было достаточно, чтобы только за понедельник пострадал 51 населенный пункт в Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. Ветер сорвал крыши в 19 жилых домах. В частности, без части кровли осталась пятиэтажка в Иваново Брестской области, пишет





Ветер с корнем вырвал и повалил 446 деревьев.









Как сообщают очевидцы, в Гомельской области ураган переломил, как тростинку, бетонные столбы линий электропередачи.









В Несвиже ветром сорвало часть крыши у местного предприятия, в результате чего она приземлилась на частный дом по соседству.



