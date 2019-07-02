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Россия официально приостановила ракетный договор
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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