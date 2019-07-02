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Авраменко: Транспортная инфраструктура Беларуси готова к увеличению транзита

03.07.2019 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Авраменко: Транспортная инфраструктура Беларуси готова к увеличению транзита

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, выступая на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь», заявил, что транспортная инфраструктура Беларуси готова к увеличению пропускного потока грузов.

«Хочу заверить, что транспортная инфраструктура Беларуси встроена в мировую транспортную сеть, а существующий запас ее пропускной способности позволит эффективно развивать все перспективные проекты. Участки автомобильных магистралей и железнодорожных путей Беларуси, включенные в международные транспортные коридоры, соответствуют лучшим стандартам» - подчеркнул Алексей Авраменко.

Также министр сказал, что порядка 94% грузов из Китая в Европу доставляются по «Южному морскому коридору» и только около 6% – по сухопутным маршрутам. Беларусь заинтересована в увеличении конкурентных преимуществ сухопутного маршрута и привлечении на него дополнительных объемов перевозок. В качестве одного из приоритетных направлений видится увеличение объема ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок грузов. В 2016 году он составил более 140 тыс. контейнеров в 20-футовом исчислении. В 2018 году в сообщении Китай-Европа-Китай 18 специализированными контейнерами через Беларусь перевезено 325 тыс. контейнеров, а к 2025 году планируется увеличить эту цифру до 1 млн контейнеров.

 
 
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Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, выступая на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь», заявил, что...
 
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