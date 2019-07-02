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Митинг памяти состоялся на мемориальном захоронении в Петриках Дубровенского района

03.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Митинг памяти состоялся на мемориальном захоронении в Петриках Дубровенского района

Этот мемориал находится вдалеке от международных трасс. До него нужно добираться по проселкам среди полей, засеянных хлебом, и березняков, выросших на месте воронок и траншей, в оглушающем звоне жаворонков и под крыльями неспешно парящих в небе аистов.


Митинг памяти состоялся на мемориальном захоронении в Петриках Дубровенского района


Митинг памяти состоялся на мемориальном захоронении в Петриках Дубровенского района

Именно деревня Петрики была первой освобождена в Дубровенском районе в ходе операции «Багратион». Какой ценой это далось, говорят цифры о захороненных здесь. Скромный памятник венчает захоронение 7640 воинов-освободителей. И это только тех, чьи имена установлены, а сколько безвестных покоится, не скажет никто.

Митинг памяти состоялся на мемориальном захоронении в Петриках Дубровенского района


Митинг памяти состоялся на мемориальном захоронении в Петриках Дубровенского района


Митинг памяти состоялся на мемориальном захоронении в Петриках Дубровенского района

О необходимости помнить историю Великой Отечественной войны говорила Елена Тихонова, председатель Дубровенского районного Совета депутатов. Она выразила благодарность всем присутствующим на митинге за активную работу по увековечиванию памяти о героях Великой Отечественной войны и плодотворный труд на благо района.
О том, что будущие поколения белорусов не должны переоценивать выводы Нюрнбергского процесса, не позволять преуменьшать роль Великой Победы, говорила Светлана Рыжанская, председатель РО РОО «Белая Русь».
Сергей Колобов, председатель Осинторфского сельского исполнительного комитета, напомнил историю создания братского захоронения и рассказал о работе по сохранению и увековечиванию памяти.

 
 
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Этот мемориал находится вдалеке от международных трасс. До него нужно добираться по проселкам среди полей, засеянных хлебом, и березняков, выросших
 
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