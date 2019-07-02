Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Самое святое место на дубровенской земле, мемориал, где покоятся 9400 воинов освободителей, по традиции главное место поклонения всем, кто отстоял свободу нашей земли. Вот И сегодня к мраморным плитам легли цветы, а ныне живущие застыли в минуте молчания. Надо отметить, что и помимо официальных делегаций в этот день, как и в любой другой, сюда приходят люди поклониться беспримерному подвигу и человеческой жертвенности и преданности долгу.

Сегодня мемориальный комплекс, который был открыт в 1973 году, реконструируется. Масштабные работы проведены по установке новых мемориальных плит, на которые занесены полные установленные списки имен захороненных здесь солдат. Каждому из которых наша вечная память и безграничная благодарность.









































