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Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»

03.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»

Самое святое место на дубровенской земле, мемориал, где покоятся 9400 воинов освободителей, по традиции главное место поклонения всем, кто отстоял свободу нашей земли. Вот И сегодня к мраморным плитам легли цветы, а ныне живущие застыли в минуте молчания. Надо отметить, что и помимо официальных делегаций в этот день, как и в любой другой, сюда приходят люди поклониться беспримерному подвигу и человеческой жертвенности и преданности долгу.
Сегодня мемориальный комплекс, который был открыт в 1973 году, реконструируется. Масштабные работы проведены по установке новых мемориальных плит, на которые занесены полные установленные списки имен захороненных здесь солдат. Каждому из которых наша вечная память и безграничная благодарность.


Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»


Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»


Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»


Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»


Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»


Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»


Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»

 
 
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Самое святое место на дубровенской земле, мемориал, где покоятся 9400 воинов освободителей, по традиции главное место поклонения всем, кто отстоял
 
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