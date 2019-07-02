|
Легко, вдохновенно и смело. Вороновщина закружилась в «Вальсе Победы» под капли срывающегося дождя
03.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В День Независимости областная акция «Вальс Победы» объединила все районы Гродненщины, стала красивым и звучным аккордом праздничных мероприятий.
В Вороново под звуки известного вальса на главной праздничной площадке закружились десятки пар. Строгая выправка у мужской половины танцоров, нарядные платья «а-ля 40-е» — у женской. Трогательно вальсировали представители разных профессий и разного возраста. Самой маленькой участницей акции стала семилетняя София Драб. Патриотический флешмоб действительно объединил поколения!
Областная акция задумывалась для того, чтобы гости праздничных мероприятий в честь 75-летия освобождения Беларуси прониклись атмосферой тех лет. Тогда, в 1945-м, весть о Победе вдохновляла людей, наполняла их сердца верой и радостью. Они ликовали, танцевали прямо на улицах.
«Майский вальс» был написан в послевоенное время, но стал народным произведением. Белорусскому поэту-фронтовику Михаилу Ясеню удалось заложить глубокий смысл в слова песни, а композитору Игорю Лученку точно выбрать ее тональность. Вальс, воспевающий Великую победу, звучит и сегодня в эфире, со сцен, его исполняет молодежь и ветераны. Его звуки наполняют сердце радостью и гордостью за великий подвиг защитников во имя мира. Многие вороновчане сегодня впервые в жизни танцевали «Майский вальс». Поддержали акцию и гости праздника, закружившиеся в танце памяти и благодарности поколению победителей.
Впечатленные красивым действом зрители продолжительно аплодировали вальсировавшим парам.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День Независимости областная акция «Вальс Победы» объединила все районы Гродненщины, стала красивым и звучным аккордом праздничных мероприятий. В Вороново под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)