ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)

Общереспубликанская патриотическая акция «Беларусь помнит» уверена прошагала по улицам райцентра.  Портреты солдат Победы заняли почетные места на праздничном стенде в городском парке. А участники шествия памяти, ненадолго задержавшись у экспозиции, направились к главной сцене с живой музыкой.


Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)

Поздравления с Днем Республики и юбилейной датой ширили круг и объединяли собравшихся людей. Земляков поприветствовала председатель райсовета депутатов Елена Ганевич. Приоритетом белорусский народ избрал мирный труд — и сегодня мы уверенно смотрим в будущее, покоряем новые вершины и рубежи, подчеркнула Елена Яновна в своем выступлении. Гарантом суверенитета Беларуси является устойчивая экономика, и вороновцы своими усилиями вносят достойный вклад в развитие родной страны. В эпицентре празднования Дня Независимости оказались земляки, удостоенные особой чести сегодня. В основе их трудовых достижений — профессионализм, ответственности и целеустремленность. Шестнадцати труженикам разных отраслей, трем трудовым коллективам и многодетной семье из Беняконей в торжественной обстановке вручили свидетельства о занесении их на районную Доску почета и денежное вознаграждение за большой личный вклад в социально-экономическое развитие района и активное участие в общественной жизни.


Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)

Много лет радость праздничных встреч с вороновцами разделяют соседи — почетные гости из Калининградской области Российской Федерации и Литовской Республикиы. На торжественном открытии присутствовали глава муниципального образования «Нестеровский городской округ» Владимир Судиан и начальник отдела культуры администрации МО «Нестеровский городской округ» Ирина Опрышко, а также делегация из Шальчининкского района: заведующая отделом социальной опеки и охраны здоровья Регина Соколович, староста Бутриманской сенюнии Ванда Бельска, депутат районного совета Тадеуш Рудис, представитель Шальчининкского  белорусского культурного центра «Раніца» Регина Дмуховская.


Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)

— Дорогие вороновцы, сердечно поздравляем вас со знаменательными праздниками. Они являются символами воинской славы, национального единства, они навсегда вписаны в летопись государства, — поздравил всех собравшихся Владимир Судиан. — Россияне и белорусы одинаково бережно дорожат многовековыми традициями братства и добрососедства. Мы признательны вам за дружбу. Наш Нестеровский район долгие годы связан с Гродно, Вороновским районом множеством нитей, культурных, исторических, экономических и человеческих. В их основе лежит духовное родство славянских народов. Передаем всем вороновцам пламенный привет от калининградцев, нестеровцев! Мира, благополучия и процветания вашей стране!


Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)
Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общереспубликанская патриотическая акция «Беларусь помнит» уверена прошагала по улицам райцентра.  Портреты солдат Победы заняли почетные места на праздничном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане требовали у городских властей запретить ночные заезды байкеров. Им ответили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика