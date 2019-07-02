Мир нашему дому! На Вороновщине празднуют День Независимости (Дополняется)

Источник материала: Вороновская газета





Общереспубликанская патриотическая акция «Беларусь помнит» уверена прошагала по улицам райцентра. Портреты солдат Победы заняли почетные места на праздничном стенде в городском парке. А участники шествия памяти, ненадолго задержавшись у экспозиции, направились к главной сцене с живой музыкой.







Поздравления с Днем Республики и юбилейной датой ширили круг и объединяли собравшихся людей. Земляков поприветствовала председатель райсовета депутатов Елена Ганевич. Приоритетом белорусский народ избрал мирный труд — и сегодня мы уверенно смотрим в будущее, покоряем новые вершины и рубежи, подчеркнула Елена Яновна в своем выступлении. Гарантом суверенитета Беларуси является устойчивая экономика, и вороновцы своими усилиями вносят достойный вклад в развитие родной страны. В эпицентре празднования Дня Независимости оказались земляки, удостоенные особой чести сегодня. В основе их трудовых достижений — профессионализм, ответственности и целеустремленность. Шестнадцати труженикам разных отраслей, трем трудовым коллективам и многодетной семье из Беняконей в торжественной обстановке вручили свидетельства о занесении их на районную Доску почета и денежное вознаграждение за большой личный вклад в социально-экономическое развитие района и активное участие в общественной жизни.



















































































































Много лет радость праздничных встреч с вороновцами разделяют соседи — почетные гости из Калининградской области Российской Федерации и Литовской Республикиы. На торжественном открытии присутствовали глава муниципального образования «Нестеровский городской округ» Владимир Судиан и начальник отдела культуры администрации МО «Нестеровский городской округ» Ирина Опрышко, а также делегация из Шальчининкского района: заведующая отделом социальной опеки и охраны здоровья Регина Соколович, староста Бутриманской сенюнии Ванда Бельска, депутат районного совета Тадеуш Рудис, представитель Шальчининкского белорусского культурного центра «Раніца» Регина Дмуховская.















— Дорогие вороновцы, сердечно поздравляем вас со знаменательными праздниками. Они являются символами воинской славы, национального единства, они навсегда вписаны в летопись государства, — поздравил всех собравшихся Владимир Судиан. — Россияне и белорусы одинаково бережно дорожат многовековыми традициями братства и добрососедства. Мы признательны вам за дружбу. Наш Нестеровский район долгие годы связан с Гродно, Вороновским районом множеством нитей, культурных, исторических, экономических и человеческих. В их основе лежит духовное родство славянских народов. Передаем всем вороновцам пламенный привет от калининградцев, нестеровцев! Мира, благополучия и процветания вашей стране!









































