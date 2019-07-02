В нашей семье своя история Победы

Источник материала: Вороновская газета





Тереза Шибутович, д. Дайнова

— Моему дедушке-ветерану Ивану Мартыновичу Шибутовичу в этом юбилейном году исполнилось бы 100 лет. Его не стало, когда мне еще не было и десяти.

Недавно мне удалось найти важные сведения о его военном прошлом. А плотно заняться их поиском сподвигло выступление информационной группы в моем трудовом коллективе во время Единого дня информирования. Я узнала о сайте Министерства обороны «Память народа». Ввела инициалы дедушки и действительно нашла точную информацию о нем: о наградах, о перемещениях и боевых действиях его воинского подразделения. Меня это очень впечатлило и обрадовало, продолжаю свою поисковую работу.

Мой дедушка уходил на войну в 1941 году с д. Андрушки, что на Ивьевщине. Воевал в составе 71-го отдельного артиллерийского зенитного дивизиона, участвовал в боях под Ленинградом, был ранен. Вернулся домой только в 1946 году. Мне очень дороги эти сведения. И мой сын знает, что в нашей семье есть своя история Победы. В этом году он был участником шествия памяти и нес портрет прадедушки.