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В нашей семье своя история Победы

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В нашей семье своя история Победы

Тереза Шибутович, д. Дайнова

— Моему дедушке-ветерану  Ивану Мартыновичу Шибутовичу в этом юбилейном году исполнилось бы 100 лет. Его не стало, когда мне еще не было и десяти.

Недавно мне удалось найти важные сведения о его военном прошлом. А плотно заняться их поиском сподвигло выступление информационной группы в моем трудовом коллективе во время Единого дня информирования. Я узнала о сайте Министерства обороны «Память народа». Ввела инициалы дедушки и действительно нашла точную информацию о нем: о наградах, о перемещениях и боевых действиях его воинского подразделения. Меня это очень впечатлило и обрадовало, продолжаю свою поисковую работу.

Мой дедушка  уходил на войну в 1941 году с д. Андрушки, что на Ивьевщине. Воевал в составе 71-го отдельного артиллерийского зенитного дивизиона, участвовал в боях под Ленинградом, был ранен. Вернулся домой только в 1946 году. Мне очень дороги эти сведения. И мой сын знает, что в нашей семье есть своя история Победы. В этом году он был участником шествия памяти и нес портрет прадедушки.  

 
 
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Тереза Шибутович, д. Дайнова — Моему дедушке-ветерану  Ивану Мартыновичу Шибутовичу в этом юбилейном году исполнилось бы 100 лет. Его не стало, когда мне еще не было...
 
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