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С 30 июня по 3 июля у некоторых городских автобусов изменяются маршруты движения.

03.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 июня 2019 16:46 4467

С 30 июня по 3 июля у некоторых городских автобусов изменяются маршруты движения.

Автор: Эдуард Кидяев.

Филиал «Автобусный парк №1» г. Солигорска информирует. В связи с подготовкой к празднованию 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и проведения праздничного шествия, временно изменяется схема движения городского автотранспорта

С 30 июня по 3 июля у некоторых городских автобусов изменяются маршруты движения.

30 июня – с 16.00 до 21.00

В связи с перекрытием участка дороги от перекрёстка ул. Козлова — ул.Ленина до пересечения ул. Ленина с ул. В.Коржа, движение автобусов будет осуществляться по схеме:

№ 10 – КДП «Молодёжный», ул. Октябрьская, пр. Мира, ул. К.Заслонова, ул.Ленина, ул.Козлова, Набережный квартал, Детский пляж, (со всеми остановками по пути следования);

№ 10А — КДП «Молодёжный», ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Козлова, Набережный квартал, Детский пляж, (со всеми остановками по пути следования).

1 июля – с 18.00 до 21.00

В связи с перекрытием участка дороги от перекрёстка ул. Козлова — ул. Ленина до пересечения ул. Ленина с ул. В.Коржа, движение автобусов будет осуществляться по схеме:

№ 10 – КДП «Молодёжный», ул. Октябрьская, пр. Мира, ул. К.Заслонова, ул. Ленина, ул.Козлова, Набережный квартал, Детский пляж, (со всеми остановками по пути следования);

№ 10А — КДП «Молодёжный», ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Козлова, Набережный квартал, Детский пляж, (со всеми остановками по пути следования);

№ 12 – Калийспецтранс, АП-1, 1 РУ, стадион «Строитель», Вокзал, маг.«Шахтёр», маг. «Случь», памятник воинам-интернационалистам, детский пляж.

С 30 июня по 3 июля у некоторых городских автобусов изменяются маршруты движения.

2 ИЮЛЯ 2019 года с 18.00 до 20.00.

В связи с перекрытием перекрёстка ул. Козлова — ул. Ленина, движение автобусов будет осуществляться по схеме:

№ 1, 3, — КДП «Молодёжный», ул. Октябрьская, пр. Мира, ул. К. Заслонова (до вокзала со всеми остановками по пути следования ), далее по маршруту;

№ 1М, 3М — ул.Октябрьская-3, ул.Подольская, ул. Молодежная, ул.К.Заслонова (до вокзала со всеми остановками по пути следования ), далее по маршруту;

№ 65, 64— КДП «Молодёжный», ул. Октябрьская, пр. Мира, ул. К. Заслонова (до ст.«Шахтер» со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 64Б — КДП «Молодёжный», ул. Богомолова, школа № 10, нарсуд, ул.К. Заслонова (до ст. «ст. Шахтер» со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 6 – по маршруту до Собора Рождества Христова, далее по ул.К. Заслонова (до ст. «Шахтер» со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

65А, 64А — КДП «Молодёжный», ул.Молодёжная, ул.К. Заслонова (до ст. «Шахтер» со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 2 — КДП «Молодёжный»,ул. Молодёжная, ул.К. Заслонова(до вокзала со всеми остановками по пути следования), ул.Железнодорожная, ул.Ленина , ул. К.Заслонова далее по маршруту;

№ 2И –по маршруту до нарсуда, ул.К. Заслонова(до вокзала со всеми остановками по пути следования), ул.Железнодорожная, ул.Ленина , ул.К.Заслонова , далее по маршруту;

№ 9А, 11, 11А, 11В, 11С, 19, 19А – по ул. К. Заслонова (со всеми остановками по пути следования);

№ 10- КДП «Молодежный», ул. Октябрьская, пр.Мира, ул. К.Заслонова , ул.Л.Комсомола, ул. Козлова, Набережный квартал, Детский пляж, (со всеми остановками по пути следования);

№ 10а — КДП «Молодежный», ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.К.Заслонова, ул.Л.Комсомола , ул. Козлова, Набережный квартал, Детский пляж; (со всеми остановками по пути следования);

№ 15А,15б — КДП «Молодежный», ул. Октябрьская, Вокзал, Л. Комсомола, ул.К.Заслонова, пр.Мира, ул. Лесная, далее по маршруту; (со всеми остановками по пути следования);

№ 25- КДП «Молодежный», ул. Октябрьская, ул.Л.Комсомола, ул.К.Заслонова (со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 25А- ул. Октябрьская-3, ул. Подольская, ул. Судиловского, ул.Молодежная, ул.Октябрьская, ул.Л.Комсомола, ул.К.Заслонова (со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 12 – Калийспецтранс, АП-1, 1 РУ, стадион «Строитель», Вокзал, маг.«Шахтёр», маг. «Случь», памятник воинам-интернационалистам, детский пляж.

3 ИЮЛЯ 2019 года с 10.00 до 12.00.

В связи с перекрытием участка дороги от перекрёстка ул. К. Заслонова- ул. Л. Комсомола, перекрёстка ул. К. Заслонова и ул. Ленина, перекрёстка ул.Ленина и ул. Козлова до ул. Набережная движение автобусов будет осуществляться по схеме:

№ 65 – КДП « Молодежный», ул. Октябрьская, до вокзала (со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 6 – КДП « Молодежный», по маршруту до фабрики «Калинка», пр. Мира, ул.Октябрьская ( до вокзала со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 1, 3 — КДП « Молодежный», ул. Октябрьская ( до ст. «Строитель» со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 1М — КДП « Молодежный», ул.Октябрьская-3, ул.Подольская, ул.К.Заслонова, пр. Мира, ул.Октябрьская ( до ст. «Строитель» со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 5 — Калийспецтранс, АП-1, 1 РУ, стадион «Строитель», ул. Октябрьская (со всеми остановками по пути следования), пр. Мира, фабрика «Калинка» фабрика «Купалинка», далее по маршруту;

№ 9 — рынок, ул. Октябрьская (со всеми остановками по пути следования), пр.Мира, далее по маршруту;

№ 10, 10 А – КДП «Молодежный», ул. Октябрьская до вокзала, маг. «Шахтер», Детский пляж, (со всеми остановками по пути следования);

№ 11, 11А, 11В, 18 — вокзал, ул. Октябрьская, пр.Мира далее по маршруту;

№ 19, 19А — вокзал, ул. Л.Комсомола, маг.Случ, ул. Набережная, ул. Лесная, Хлебозавод (со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 2 — КДП «Молодежный», ул. Молодёжная, ул.К.Заслонова, пр.Мира, ул.Октябрьская, на кольцо (Л.Комсомола),  ул.Октябрьская, Вишнёвка, далее по маршруту, (со всеми остановками по пути следования);

№ 25 — КДП «Молодежный», ул. Октябрьская на кольцо (Л.Комсомола), ул.Октябрьская, пр.Мира, ул.К. Заслонова, далее по маршруту;

№ 25А- ул. Октябрьская-3, ул. Подольская, ул. Судиловского, ул.Молодежная, ул.Октябрьская, на кольцо (Л.Комсомола), ул.Октябрьская, Вишнёвка, пр-т Мира, ул.К. Заслонова, (со всеми остановками по пути следования), далее по маршруту;

№ 15 – КДП «Молодежный», ул. Октябрьская, ул.Л.Комсомола, маг. «Случь», памятник воинам-интернационалистам, Центр детского творчества, ул. Набережная, сан. «Березка»;

№ 16- КДП «Молодёжный», рынок «Октябрьский», пр. Мира, Хлебозавод, Больница, санаторий «Берёзка», ул. Набережная, Центр детского творчества, памятник воинам-интернационалистам, маг. «Случь», маг. «Шахтёр» и далее по маршруту.

Источник: сайт филиала «Автобусный парк №1» г. Солигорска.

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28 июня 2019 16:46 4467 С 30 июня по 3 июля у некоторых городских автобусов...
 
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