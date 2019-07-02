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Фотографии с митинга и шествия на День Независимости в Слуцке
03.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В этом году Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Митинг и шествие на День Независимости стартовали в традиционном формате: от возложения цветов у мемориального комплекса, памятников Жукову и воинам-интернационалистам.
Смотрите несколько фотографий с мероприятия.
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Митинг и шествие на День Независимости стартовали в традиционном формате: от возложения цветов у мемориального комплекса, памятников Жукову и...
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