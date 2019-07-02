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Беларусь помнит, пока помним мы. Ивьевщина присоединилась к республиканской патриотической акции

03.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сегодня Ивьевщина присоединилась к республиканской патриотической акции «Беларусь помнит».

В День Независимости Республики Беларусь и День города Ивье представители организаций , общественных объединений, жители и многочисленные гости города отдали дань памяти героям войны, внесшим вклад в освобождение от немецко-фашистских захватчиков всей Европы и нашей страны - в частности.

«Мы сегодня вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь ради свободы и независимости нашей страны, вспоминаем миллионы человеческих судеб, которые переломала Великая Отечественная война. Мы отдаем дань памяти всем людям, ковавшим эту победу. Для нас очень важно сохранить память о прошедших трагических событиях и героях войны», - подчеркнул председатель районного объединения профсоюзов Анатолий Павлович Буклис.

Анатолий Павлович и трудовая династия учителей Шидловских возложили цветы к памятнику нашим землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А после почтили их память минутой молчания.

Беларусь помнит, пока помним мы. Ивьевщина присоединилась к республиканской патриотической акции

Беларусь помнит, пока помним мы. Ивьевщина присоединилась к республиканской патриотической акции

Справочно:

Антон Викентьевич Шидловский после окончания Гродненского физкультурного техникума (а потом и Минского института физической культуры) работал учителем в трех средних школах, пока не оказался в городе Ивье, в средней школе №2. С целью создания достойной спортивно-материальной базы школы под руководством Антона Викентьевича силами учащихся, учителей, родителей и привлекаемых организаций был построен стадион с беговой дорожкой и футбольным полем. Инициатором по строительству гимнастических городков, сначала в районе, а потом и во всей республике стала Ивьевская школа. Под руководством Антона Викентьевича и при непосредственном его участии был сконструирован пятисекционный, универсальный гимнастический снаряд. А в 1980 году на ВДНХ СССР были представлены макеты нестандартных брусьев, уникального тренажера для обучения метанию гранаты и копья, а также гимнастического городка, которые были удостоены золотой и двух бронзовых медалей ВДНХ СССР.

100% воспитанников Антона Викентьевича имели значки ГТО, а 85 % - были разрядниками. Успешно выступали учащиеся школы на районных, областных и республиканских соревнованиях. За свою педагогическую деятельность он удостаивался многочисленных наград, а его ученики становились учителями физической культуры.

В 1987 году Антон Викентьевич был делегатом VII съезда учителей БССР. Длительное время он был председателем профсоюзной организации школы, членом районного и областного комитетов профсоюза.

В настоящее время Антон Викентьевич находится на заслуженным отдыхе, но и сейчас ведет активный образ жизни и является известным не только в нашем районе, но и за пределами республики садоводом.

Успешно продолжила династию педагогов дочь – Татьяна Антоновна, которая после окончания института была направлена в Ивьевскую среднюю школу и бессменно проработала здесь учителем русского языка и литературы. Татьяна Антоновна – учитель высшей квалификационной категории. Многим своим воспитанникам она привила любовь к своему предмету, и они тоже избрали профессию учителя русского языка и литературы. Находясь на заслуженным отдыхе Татьяна Антоновна слывет знатной рукодельницей. 

Сын – Владимир Антонович пошел по стопам отца и в настоящее время является учителем физической культуры высшей квалификационной категории. Он также работает в Ивьевской средней школе. Как и отец является обладателем многочисленных грамот и наград. Три года подряд воспитанники Владимира Антоновича занимают первые-вторые места в детских республиканских соревнованиях «Снежный снайпер».

Невестка – Мария Петровна – педагог по классу хореографии. В настоящее время работает в Ивьевской детской школе искусств. Ее ученики являются лауреатами и дипломантами районных, областных и республиканских конкурсов. Одна из последних наград воспитанников Марии Петровны – Диплом II степени в фестивале-конкурсе «Таленты Прынямоння».

Внук – Антон Владимирович – будущий учитель физической культуры или тренер, сейчас учится в Гродненском государственном училище олимпийского резерва. Он является членом юношеской сборной Республики Беларусь по биатлону. В этом году на международных соревнованиях дважды занимал вторые места.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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Сегодня Ивьевщина присоединилась к республиканской патриотической акции «Беларусь помнит». В День Независимости Республики Беларусь и День города Ивье...
 
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