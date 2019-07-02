ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Литвы объявило в стране экстремальную ситуацию в связи с засухой

03.07.2019 15:38 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Правительство Литвы на заседании в среду объявило экстремальную ситуацию на всей территории страны в связи с засухой.

Как сообщает Минсельхоз, засуха сильно скажется не только на доходах земледельцев, но и на экономике страны, на экспорте. Если засуха затянется, то урожай яровых предположительно будет меньше примерно на 40%, пшеницы, ржи - на 54%, рапса - на 66%, гречихи - на 52%.

Когда выяснится масштаб убытков, кабинет министров может принять решение их компенсировать. Фермеры не могут рассчитывать на компенсации из Евросоюза, так как это страховой случай.

Минсельхоз в июле намерен компенсировать убытки, понесенные в результате засухи 2018 года. На компенсации выделено 8,5 млн евро.

Как сообщает министерство окружающей среды, Литва обратилась к Беларуси с просьбой помочь восстановить уровень протекающей по территории обеих стран реки Нярис, который резко упал вследствие засухи. Глава ведомства Кястутис Мажейка проинформировал министерство природных ресурсов Беларуси о том, что в реке Нярис на территории Литвы возникла критическая ситуация. По его словам, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне реки, а также судоходству в Литве и Беларуси.

По данным открытых источников, река Нярис (белор. - Вилия) - правый приток Немана. Длина реки - 510 км, из них 228 км протекает по территории Литвы, ее водосборный бассейн - 24 942,3 кубометровкм?, из них в Литве - 13 849,6 кубометров.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Литвы на заседании в среду объявило экстремальную ситуацию на всей территории страны в связи с засухой. Как сообщает Минсельхоз, засуха сильно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кобринский мост торжественно открыли в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика