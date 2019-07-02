Правительство Литвы объявило в стране экстремальную ситуацию в связи с засухой

Источник материала: Интерфакс

Правительство Литвы на заседании в среду объявило экстремальную ситуацию на всей территории страны в связи с засухой.

Как сообщает Минсельхоз, засуха сильно скажется не только на доходах земледельцев, но и на экономике страны, на экспорте. Если засуха затянется, то урожай яровых предположительно будет меньше примерно на 40%, пшеницы, ржи - на 54%, рапса - на 66%, гречихи - на 52%.

Когда выяснится масштаб убытков, кабинет министров может принять решение их компенсировать. Фермеры не могут рассчитывать на компенсации из Евросоюза, так как это страховой случай.

Минсельхоз в июле намерен компенсировать убытки, понесенные в результате засухи 2018 года. На компенсации выделено 8,5 млн евро.

Как сообщает министерство окружающей среды, Литва обратилась к Беларуси с просьбой помочь восстановить уровень протекающей по территории обеих стран реки Нярис, который резко упал вследствие засухи. Глава ведомства Кястутис Мажейка проинформировал министерство природных ресурсов Беларуси о том, что в реке Нярис на территории Литвы возникла критическая ситуация. По его словам, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне реки, а также судоходству в Литве и Беларуси.

По данным открытых источников, река Нярис (белор. - Вилия) - правый приток Немана. Длина реки - 510 км, из них 228 км протекает по территории Литвы, ее водосборный бассейн - 24 942,3 кубометровкм?, из них в Литве - 13 849,6 кубометров.