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Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах
03.07.2019 17:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новая аллея появилась на улице Комарова в Авиагородке. В церемонии открытия, которая состоялась 3 июля, приняло участие руководство города.
Открытие Аллеи Авиаторов на улице Комарова. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Новая аллея появилась на улице Комарова в Авиагородке. В церемонии открытия, которая состоялась 3 июля, приняло участие руководство города. Председатель Барановичского городского исполнительного комитета Юрий Громаковский поздравил собравшихся с Днём Независимости и поблагодарил всех, кто был причастен к созданию Аллеи Авиаторов.
Юрий Громаковский, председатель Барановичского городского исполнительного комитета. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
— Я открываю эту аллею с чувством гордости за наших людей, за на нашу молодежь, за наших ветеранов. Хочу пожелать всем доброго здоровья на долгие долгие годы, и чтобы был мир на нашей белорусской земле, — сказал он.
Виктор Кривошлыков, председатель Совета ветеранов 203 гвардейского полка дальней авиации. Фото6 Татьяна МАЛЕЖ
Анна Ермакова, студентка инженерно-строительного факультета, председатель студенческого совета БарГУ. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Николай Рабцевич, командир строительного студенческого отряда «Базис «. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Макеты самолетов украшают светильники на аллее. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Народный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль мажореток «ХОЛИДЕЙ». Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Был организован небольшой концерт.
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Новая аллея появилась на улице Комарова в Авиагородке. В церемонии открытия, которая состоялась 3 июля, приняло участие руководство города. Открытие Аллеи...
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