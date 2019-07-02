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Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

03.07.2019 17:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новая аллея появилась на улице Комарова в Авиагородке. В церемонии открытия, которая состоялась 3 июля, приняло участие руководство города. 

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Открытие Аллеи Авиаторов на улице Комарова. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Новая аллея появилась на улице Комарова в Авиагородке. В церемонии открытия, которая состоялась 3 июля, приняло участие руководство города. Председатель Барановичского городского исполнительного комитета Юрий Громаковский поздравил собравшихся с Днём Независимости и поблагодарил всех, кто был причастен к созданию Аллеи Авиаторов.

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Юрий Громаковский, председатель Барановичского городского исполнительного комитета. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

— Я открываю эту аллею с чувством гордости за наших людей, за на нашу молодежь, за наших ветеранов. Хочу пожелать всем доброго здоровья на долгие долгие годы, и чтобы был мир на нашей белорусской земле, — сказал он.

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Виктор Кривошлыков, председатель Совета ветеранов 203 гвардейского полка дальней авиации. Фото6 Татьяна МАЛЕЖ

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Анна Ермакова, студентка инженерно-строительного факультета, председатель студенческого совета БарГУ. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Николай Рабцевич, командир строительного студенческого отряда «Базис «. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах
 

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах
 

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Макеты самолетов украшают светильники на аллее. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Народный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль мажореток «ХОЛИДЕЙ». Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Был организован небольшой концерт.

 
 
Ссылка на источник 68
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  Новая аллея появилась на улице Комарова в Авиагородке. В церемонии открытия, которая состоялась 3 июля, приняло участие руководство города. Открытие Аллеи...
 
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