Аллею Авиаторов торжественно открыли в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Новая аллея появилась на улице Комарова в Авиагородке. В церемонии открытия, которая состоялась 3 июля, приняло участие руководство города.





Открытие Аллеи Авиаторов на улице Комарова. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Новая аллея появилась на улице Комарова в Авиагородке. В церемонии открытия, которая состоялась 3 июля, приняло участие руководство города. Председатель Барановичского городского исполнительного комитета Юрий Громаковский поздравил собравшихся с Днём Независимости и поблагодарил всех, кто был причастен к созданию Аллеи Авиаторов.





Юрий Громаковский, председатель Барановичского городского исполнительного комитета. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

— Я открываю эту аллею с чувством гордости за наших людей, за на нашу молодежь, за наших ветеранов. Хочу пожелать всем доброго здоровья на долгие долгие годы, и чтобы был мир на нашей белорусской земле, — сказал он.





























Виктор Кривошлыков, председатель Совета ветеранов 203 гвардейского полка дальней авиации. Фото6 Татьяна МАЛЕЖ









Анна Ермакова, студентка инженерно-строительного факультета, председатель студенческого совета БарГУ. Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Николай Рабцевич, командир строительного студенческого отряда «Базис «. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

























































Макеты самолетов украшают светильники на аллее. Фото: Татьяна МАЛЕЖ













Народный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль мажореток «ХОЛИДЕЙ». Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Был организован небольшой концерт.