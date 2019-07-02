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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент РФ Владимир Путин направил президенту Беларуси Александру Лукашенко поздравление с Днем независимости, который в этом году совпадает с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается
Россияне и белорусы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества, отметил в поздравлении глава российского государства.
Он также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия и впредь будут успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства на евразийском пространстве.
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Россия и Белоруссия будут успешно развивать взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства на евразийском пространстве, выразил...
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