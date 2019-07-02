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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Беларуси Александру Лукашенко поздравление с Днем независимости, который в этом году совпадает с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Россияне и белорусы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества, отметил в поздравлении глава российского государства.

«Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», – подчеркнул Путин.

Он также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия и впредь будут успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства на евразийском пространстве.



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