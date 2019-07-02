ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему комары кого-то кусают чаще? Советы, которые помогут избавиться от назойливых насекомых

03.07.2019 17:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Если вы любите гулять по вечерам около водоемов и затененных мест, то, наверняка, сталкивались с комарами. Эти насекомые очень назойливы, и не заметить их невозможно. Кто-то все лето старается подбирать одежду так, чтобы не появился очередной укус, а кто-то ничего не делает для того, чтобы комары не беспокоили. Существует несколько версий, почему одних комары кусают постоянно, а другие не знают о такой проблеме.   

Группа крови

Если насекомое услышит запах, который выделяет человек с первой группой крови, то не отстанет. Ученые выяснили, что людей с этой группой крови комары кусают в два раза чаще. Меньше всего комары любят людей со второй группой, их кусают очень редко.   

Потливость

Замечали, что во время занятий спортом комары так и норовят вас укусить? Это все из-за выделения пота. Молочная кислота, которая выделяется во время физической активности, является отличной приманкой. Поэтому тренируйтесь в закрытой одежде или перенесите занятие в зал.

Алкоголь

Спиртные напитки повышают температуру тела человека, а это очень сильно привлекает внимание комара. Кроме этого, насекомым нравится запах этанола, они могут услышать его на расстоянии 30 метров.

Почему комары кого-то кусают чаще? Советы, которые помогут избавиться от назойливых насекомых

Углекислый газ

Существует гипотеза, что комарам очень нравится запах углекислого газа при дыхании человека. Если человек начинает чаще дышать, то вероятность появления укуса увеличивается в несколько раз. Дети дышат чаще взрослых, именно поэтому комары больше их кусают.

Генетика

Ученые из Лондона выяснили, что в организме некоторых людей вырабатываются особые вещества, которые отпугивают насекомых. Выработка таких веществ зависит от генетики.

Как защититься от комаров?

Чтобы комары перестали атаковать, купите эвкалиптовое масло и смешайте его с соком лимона, нанесите на тело. Исследователи выяснили, что насекомые ненавидят запах лимона. Еще комары не любят запах корицы и чеснока, поэтому эти растения тоже можно успешно использовать.

Некоторые средства, которые защитят от укусов, можно приготовить в домашних условиях, рецепты можно узнать здесь.  

Что делать, если укусы уже появились?

1. Если беспокоит сильный зуд, то место укуса можно помазать спиртом.

2. Быстро снимает зуд аспирин. Для этого необходимо измельчить таблетку и смешать ее с водой, а затем помазать место укуса.

3. Если вы не расчесали укус до ранки, то можно прижечь его уксусом.

4. Чтобы укус быстрее прошел, промойте его соленой водой.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы любите гулять по вечерам около водоемов и затененных мест, то, наверняка, сталкивались с комарами. Эти насекомые очень назойливы, и не заметить их...
 
Новости дня
Новости разные
 
77-летнего мужчину, пропавшего под Барановичами, нашли в Слониме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика