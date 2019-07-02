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Владислав Гончаров: «Пока мы возлагаем цветы к памятникам, мы помним об этой Великой Победе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Война стала общей трагедией для миллионов людей. Отдать дань подвигу и судьбам тех, кто внес свой вклад в освобождение страны – долг каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Вечного огня 3 июля и известные спортсмены. Благодаря подвигу освободителей, они знают позитивный окрас слова «Победа». В числе тех, кто пришел склонить голову, – обладатели чемпионских титулов престижных международных стартов.
Сегодня они подчеркивают значимость акции и делятся семейными историями.
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Владислав Гончаров, чемпион II Европейских игр в синхронных прыжках на батуте:
Белорусы продолжают большой марафон памяти. В эти минуты тысячи наших соотечественников по всей стране несут живые цветы к мемориалам и местам захоронений.
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Новости Беларуси. Война стала общей трагедией для миллионов людей. Отдать дань подвигу и судьбам тех, кто внес свой вклад в освобождение страны – долг каждого,...
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