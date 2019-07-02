ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости

03.07.2019 16:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В День Независимости жители Гродно отправились к Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественный митинг и парад военной техники открыли программу. Чеканя шаг, прошли войска Гродненского гарнизона. Механизированную колонну возглавили бронеавтомобили «Дракон» с флагами сухопутных войск – эти машины результат сотрудничества специалистов Беларуси и Китая.

Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости

Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости

Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости

Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости

Мощь наших войск представили танки Т-72Б, боевые машины пехоты, зенитный ракетный комплекс С-300, самоходные гаубицы «Гвоздика». Особый восторг вызвало выступление роты почетного караула и дефиле военного оркестра.  

Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
День Независимости – знаковый праздник. Мы сегодня чествуем ветеранов и отдаем дань уважения людям, которые освободили нашу страну и дали нам возможность уже 75 лет мирно спокойно жить, развиваться, трудиться.

Праздник в Гродно продлится до поздней ночи. Концерты, мастер-классы, спортивные батлы и прыжки парашютистов. Самым трогательным моментом и кульминацией программы станет «Вальс Победы». Кружиться на центральной площади будут 75 пар.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны

Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости

Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости

Люди в материале: Владимир Кравцов
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В День Независимости жители Гродно отправились к Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественный митинг и парад...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военный парад войск Гродненского гарнизона на День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • стильный пуховик женский в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика