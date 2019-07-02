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Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

03.07.2019 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одним из важнейших событий этих дней стала общенародная акция «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

К эстафете масштабного проекта, старт которому дали юные белорусы, подключаются все больше людей. Всю эту неделю молодежь, общественность, политики несут цветы к подножию монументов и вспоминают тех, кто как мог приближал победный май 1945-го. Ни один военный мемориал не остался без внимания. Местом общей памяти в Минске стал обелиск на площади Победы.

Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

Поток людей сюда не прекращается ни на минуту. Многие семьи включили посещение этого знакового места в обязательный маршрут. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, и юные спортсмены.

Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

Даже дождь не помешал любительской хоккейной команде «Грифоны», молодым воспитанникам «Динамо», прийти сюда полным составом, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни пробивал дорогу в мирное будущее.

Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

Даниил Басков, вратарь хоккейной команды «Грифоны»:
Для меня было честью поучаствовать в этом, отдать дань уважения тем, кто за нас отдавал свои жизни, тем, кто воевал за мирное небо, за то, чтобы мы сейчас свободно жили.

Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск», заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
Многие люди ценой своих героических поступков, ценой жизни защищали честь, свободу и наше будущее, благодаря им мы можем спокойно жить, планировать свою жизнь, воспитывать детей. Для нас это большой праздник, и сегодня мы хотим, чтобы отдаляясь во времени новое поколение понимало, ценило и знало, что была такая история. Хочется пожелать всем мира и чтобы войны оставались только на спортивных площадках.

Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

Люди в материале: Даниил Басков, Дмитрий Басков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Одним из важнейших событий этих дней стала общенародная акция «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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