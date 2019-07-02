ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

03.07.2019 16:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах. Например, в Витебской области старт торжествам был дан в Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И неслучайно: это первый районный центр северного края, освобожденный во время войны. И именно отсюда в Витебск сегодня, 2 июля, прибыло священное «Пламя Победы». Факел передали боевым офицерам – ветеранам Вооруженных Сил Беларуси – и от него зажгли огонь у памятного знака «Орден Победы».

Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

Николай Янов, ветеран Великой Отечественной войны:
Всегда такие праздники, как День Победы, праздник освобождения Беларуси, отмечаются белорусским народом достойно. Если не было бы победы, в принципе, не было бы и нас.

После победы как Беларусь преобразилась, стала самостоятельным, независимым государством. Пожалуй, одно из лучших в СНГ. Я гордость испытываю за свою родную Беларусь.

Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

Виктория Кирпиченко, жительница Витебска:
Это мой дедушка. Здесь, в Витебском государственном университете имени Машерова, он основал целую кафедру и преподавал буквально до последних своих дней. Он всегда был со студентами, молодежью, со своей страной.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны

Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

Люди в материале: Николай Янов
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах. Например, в Витебской области старт торжествам был дан в Лиозно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минутой молчания почтили дубровенцы память похороненных на мемориальном комплексе «Рыленки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика