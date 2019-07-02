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Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июля развлекательные программы проходят во всех районах Минска. По традиции, главные праздничные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это место, к слову, уже давно стало эпицентром молодежных активностей – с живой музыкой и неповторимой атмосферой. Там работает наша съемочная группа. С подробностями – корреспондент Дмитрий Боярович.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Также около Дворца спорта развернулась зона фуд-корта и точки торговли сувенирами ручной работы.
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Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля
Новости Беларуси. 3 июля развлекательные программы проходят во всех районах Минска. По традиции, главные праздничные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе,...
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