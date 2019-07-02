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Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля

03.07.2019 16:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июля развлекательные программы проходят во всех районах Минска. По традиции, главные праздничные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля

Это место, к слову, уже давно стало эпицентром молодежных активностей – с живой музыкой и неповторимой атмосферой. Там работает наша съемочная группа. С подробностями – корреспондент Дмитрий Боярович.

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля

Дмитрий Боярович, СТВ:
3 июля в Верхнем городе с утра проходит концертная программа. На сцене уже выступила знаменитая группа «Стары Ольса».

Также около Дворца спорта развернулась зона фуд-корта и точки торговли сувенирами ручной работы.

С каким настроением пришли сюда минчане и гости города, смотрите в видеоинформации.

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля

Люди в материале: Дмитрий Боярович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 июля развлекательные программы проходят во всех районах Минска. По традиции, главные праздничные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе,...
 
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