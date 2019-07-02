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Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?

03.07.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отмечает с большим размахом. Уже сейчас праздничные площадки собирают много гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Независимости в Минске: программа праздничных мероприятий

Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?

Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?

Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?

Традиционно, парк Победы готовит большую программу. Здесь работает съемочная группа СТВ. Все подробности – у корреспондента Вадима Смоляка.

Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?

Вадим Смоляк, СТВ:
Самое долгожданное – военный парад. Начнется он в 21.00. Начнется он пролетом современной воздушной техники. По проспекту Победителей пройдет пеший расчет и военная техника. Всего – более 5 тысяч человек и 300 единиц техники.

Вечером в Минске среди прочих исполнителей выступят Рита Дакота и Тима Белорусских.

Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?

Подробнее о том, какие мероприятия пройдут в Минске 3 июля, а также как проходила генрепетиция Тимы Белорусских, смотрите в видеоинформации.

Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?

Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?

Люди в материале: Тима Белорусских, Вадим Смоляк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отмечает с большим размахом. Уже сейчас праздничные площадки собирают много гостей, сообщили в...
 
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