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Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отмечает с большим размахом. Уже сейчас праздничные площадки собирают много гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День Независимости в Минске: программа праздничных мероприятий
Традиционно, парк Победы готовит большую программу. Здесь работает съемочная группа СТВ. Все подробности – у корреспондента Вадима Смоляка.
Вадим Смоляк, СТВ:
Вечером в Минске среди прочих исполнителей выступят Рита Дакота и Тима Белорусских.
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Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отмечает с большим размахом. Уже сейчас праздничные площадки собирают много гостей, сообщили в...
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