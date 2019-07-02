С 13 июля в Беларуси повысится стоимость проезда в железнодорожном транспорте

Источник материала: Ежедневник





МАРТ принял решение о повышении тарифов на услуги железнодорожных вокзалов, что автоматически повлечет увеличение стоимости проездных билетов.

Как сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли, повышаются тарифов на оформление проездных документов (билетов) на проезд; переоформление проездных документов (билетов) на проезд в день отправления поезда; бронирование мест; оформление возврата платежей за неиспользованный проездной документ (билет) или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.

Решение о пересмотре тарифов принято в целях повышения окупаемости и сокращения убыточности указанных услуг железнодорожных вокзалов, поскольку доходы от их оказания не возмещают соответствующих расходов.

Согласно постановлению № 50,тарифы на вышеобозначенные услуги железнодорожных терминалов увеличены на 20,0%-36,4% по сравнению с действующими тарифами.

Поданным МАРТ, после повышения тарифов пассажир при оформлении билета, например, на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий заплатит больше на 4 копейки, при оформлении билета на поезд международных линий «туда» - на 10 копеек, при оформлении билета на поезд международных линий «обратно» и (или) от другой станции – на 15 копеек.

Постановление №50 вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, с 13 июля 2019 года.