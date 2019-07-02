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В сентябре Беларусь посетит генеральный секретарь ООН

03.07.2019 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сентябре 2019-го Беларусь посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В программе визита важное место займет «проблематика устойчивого развития», передает «Еврорадио».

Предстоящий визит был обсужден в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с постоянным координатором системы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

Напомним, вчера Анаис Марэн представила в ООН доклад о ситуации с правами человека в Беларуси.


 
 
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В сентябре 2019-го Беларусь посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
 
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