В сентябре Беларусь посетит генеральный секретарь ООН

«Еврорадио» . В программе визита важное место займет «проблематика устойчивого развития», передает





Предстоящий визит был обсужден в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с постоянным координатором системы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.





Напомним, вчера Анаис Марэн представила в ООН доклад о ситуации с правами человека в Беларуси.



