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В сентябре Беларусь посетит генеральный секретарь ООН
Источник материала: Партизан
В сентябре 2019-го Беларусь посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В программе визита важное место займет «проблематика устойчивого развития», передает
Предстоящий визит был обсужден в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с постоянным координатором системы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.
Напомним, вчера Анаис Марэн представила в ООН доклад о ситуации с правами человека в Беларуси.
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В сентябре 2019-го Беларусь посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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