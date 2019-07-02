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Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Вилии

03.07.2019 16:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Середина июня в Литве стала самой жаркой за 58 лет.



Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень реки Вилия, протекающей по обеим странам. Уровень воды резко упал вследствие засухи, заявило в среду Министерство окружающей среды Литвы, передает delfi.lt.

Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии Беларуси о том, что в реке Вилия (Нярис) на территории Литвы возникла критическая ситуация.

По словам министра, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне реки, а также судоходству в Литве и Беларуси.

Ранее издание сообщало, что правительство Литвы собирается объявить чрезвычайную ситуацию в стране из-за последствий засухи для сельского хозяйства. Середина июня в Литве стала самой жаркой за 58 лет.

 
 
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