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Польские таможенники нашли почти 3000 пачек контрабандных сигарет у беларусов

03.07.2019 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пункте пропуска «Бобровник» польские таможенники обнаружили четыре партии сигарет, которые граждане Беларуси пытались нелегально ввезти в Польшу.
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Больше всего сигарет нашли в грузовике под управлением 33-летнего беларуса. 2200 пачек сигарет были спрятаны под полом.

Водители трех легковых автомобилей везли сигареты в тайниках в амортизаторе, приборной панели и двигателе.

В общей сложности таможенники изъяли почти 3000 пачек сигарет. Водители легковых автомобилей получили штрафы, а в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело, сообщает Национальная фискальная администрация Польши.

 
 
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В пункте пропуска «Бобровник» польские таможенники обнаружили четыре партии сигарет, которые граждане Беларуси пытались нелегально ввезти в Польшу.
 
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