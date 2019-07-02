Польские таможенники нашли почти 3000 пачек контрабандных сигарет у беларусов

Больше всего сигарет нашли в грузовике под управлением 33-летнего беларуса. 2200 пачек сигарет были спрятаны под полом.





Водители трех легковых автомобилей везли сигареты в тайниках в амортизаторе, приборной панели и двигателе.





В общей сложности таможенники изъяли почти 3000 пачек сигарет. Водители легковых автомобилей получили штрафы, а в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело, сообщает Национальная фискальная администрация Польши.