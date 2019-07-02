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Кто и как поздравил Лукашенко с Днем независимости
Источник материала: Партизан
Сегодня в Беларуси отмечается День независимости. Праздник 3 июля был установлен декретом президента в 1996 году. До этого он праздновался 27 июля.
Александра Лукашенко и беларусов поздравили с днем независимости главы десятков государств. Свои поздравления прислали Папа Римский, монархи Великобритании, Бельгии и Таиланда, председатель КНР, президенты России, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Венесуэлы, Германии, Республики Корея, Австрии, Латвии, Болгарии, Венгрии, ОАЭ, Туркменистана, Вьетнама, Сингапура, Государства Палестина, Председатель Государственного совета и Совета Министров Республики Куба, премьер-министры России и Армении, сообщает пресс-служба президента.
В своих поздравлениях Владимир Путин и Дмитрий Медведев высказали уверенность в продолжении интеграционных процессов в рамках СГ и ЕАЭС.
Си Цзиньпин отметил твердое руководство президента Беларуси, благодаря которому сохраняется политическая стабильность, устойчивое развитие экономики, укрепляется благополучие народа.
Папа Римский Франциск написал, что молит господа о ниспослании беларусам братского согласия и солидарности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении упомянул Вторые Европейские игры, на которые он так и не приехал.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер упомянул подготовку к созданию совместной исторической комиссии. В этом году также отмечается 75-летие освобождения Беларуси во Второй мировой войне.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что страны объединяет желание совместно работать во имя защиты равенства, справедливости и мира.
От имени США поздравление направил госсекретарь Майкл Помпео. Он отметил, что США являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси.
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Сегодня в Беларуси отмечается День независимости. Праздник 3 июля был установлен декретом президента в 1996 году. До этого он праздновался 27 июля.
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