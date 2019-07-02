Грузовик врезался в автобус с беларусами в Украине

В Одесской области на трассе Киев-Одесса КАМАЗ врезался в беларусский автобус, следовавший по маршруту Минск-Одесса. ДТП произошло на Хаджибеевском мосту, сообщает Патрульная полиция Одесской области.

По ее информации, водитель грузовика не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в рейсовый Neoplan с беларусскими номерами. Автобус оказался зажат между дорожным ограждением и грузовиком.





Полицейские вместе с водителем разбили лобовое стекло и эвакуировали пассажиров. Их забрал автобус, прибывший на подмену. Пострадавших нет. В автобусе находилось 50 пассажиров.





Из-за ДТП на трассе образовалась пробка.