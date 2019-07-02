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Грузовик врезался в автобус с беларусами в Украине
Источник материала: Партизан
К счастью, никто не пострадал.
В Одесской области на трассе Киев-Одесса КАМАЗ врезался в беларусский автобус, следовавший по маршруту Минск-Одесса. ДТП произошло на Хаджибеевском мосту, сообщает Патрульная полиция Одесской области.
По ее информации, водитель грузовика не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в рейсовый Neoplan с беларусскими номерами. Автобус оказался зажат между дорожным ограждением и грузовиком.
Полицейские вместе с водителем разбили лобовое стекло и эвакуировали пассажиров. Их забрал автобус, прибывший на подмену. Пострадавших нет. В автобусе находилось 50 пассажиров.
Из-за ДТП на трассе образовалась пробка.
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К счастью, никто не пострадал.
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