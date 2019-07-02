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Исследование: интернет в Беларуси ускорился, а в соседних странах наоборот

03.07.2019 16:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Компания Cable.co.uk вновь провела исследование о том, какова скорость интернета в разных странах мира. По результатам Беларусь улучшила свои позиции в сравнении с прошлым годом, а вот страны-соседи ухудшили.

Каковы результаты?

Скорость интернета мониторили в 207 странах мира. В 2019 году средний показатель составил 11,03 Мбит/сек, а это на 20% выше, чем в 2018-м. Чтобы оценить скорость, сотрудники компании отслеживали время, которое уходит на загрузку из сети фильма «весом» в пять гигабайт. 

Абсолютным лидером стал Тайвань: «тяжелый» фильм загружался не более восьми минут. Скорость интернета на острове – 85 Мбит/сек. На втором месте оказался Сингапур, на третьем – Джерси, на четвертом – Швеция. В первую десятку попали страны Западной Европы и Япония.

А где Беларусь?

Беларусь же заняла 57-е место, поднявшись на девять строчек с прошлого года. Данные аналитической фирмы показали, что скорость интернета в нашей стране достигает 13,19 Мбит/сек. То есть загружаться фильм «весом» в пять гигабайт будет ровно 51 минуту и 45 секунд.

Некоторые страны-соседи по динамике показали себя хуже. Например, Россия (14,89 Мбит/сек) потеряла семь позиций: ей присудили 54-е место. Украина (7,72 Мбит/сек) упала на 23 пункта и расположилась на 81-м месте.

 
 
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Компания Cable.co.uk вновь провела исследование о том, какова скорость интернета в разных странах мира. По результатам Беларусь улучшила свои позиции в сравнении с...
 
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