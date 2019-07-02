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Я — потомок героя-освободителя

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Я — потомок героя-освободителя

Надежда Барташевич, жительница аг. Дотишки:

— Как прекрасно, что у нас есть возможность жить, любить, трудиться, растить деток… Сегодня мы благодарим  и вспоминаем тех, кто подарил нам это. Юбилейная дата освобождения родной Беларуси отзывается в моем сердце особым чувством. Я — потомок героя-освободителя.

Мой дедушка Антон Болеславович Линго с осторожностью рассказывал о военных годах, отшучивался, оберегая тогда мое детское восприятие реальности. Дети не должны знать войны, ни в каких ее проявлениях, считал он. Единственное, что я помню из его рассказов — дедушка на велосипеде доставлял документы из штаба в штаб. Участвовал в нескольких боях, слава богу, не был ранен. В семейном архиве сохранились фото Антона Болеславовича, его награды. На торжественный митинг в райцентр приехала со своими коллегами из КСУП «Дотишки». С гордостью несу портрет деда по улицам поселка и делюсь своими воспоминаниями о нем, солдате Победы, скромном труженике и родном, любимом человеке.

День Независимости — это праздник всех и каждого, любящего родную страну. С супругом воспитываем дочь и сына, работаем в сельском хозяйстве на своей малой родине. Рады, что своим трудом вкладываем небольшую частичку в благополучие этого милого сердцу уголка. Всем землякам желаю счастья и мира. С праздником!

 
 
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Надежда Барташевич, жительница аг. Дотишки: — Как прекрасно, что у нас есть возможность жить, любить, трудиться, растить деток… Сегодня мы благодарим  и вспоминаем...
 
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