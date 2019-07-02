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В Минске День независимости отметили турниром по силовому экстриму

03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

3 июля – особая дата для Беларуси. Страна отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Ровно 75 лет назад Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Главным событием празднества станет парад, он пройдет вечером, а пока во всех уголках страны развернулись народные гулянья. На прямой связи из Минска – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Праздничное настроение сегодня по всей стране. Сегодня в Беларуси выходной. И хотя сейчас всего плюс 17 и дождливо, погода атмосферу не портит. Только в Минске работает более сотни площадок.

Одна из самых масштабных – у Дворца спорта. Здесь можно посмотреть концерт, потанцевать, организована праздничная торговля, можно попить чай из настоящих самоваров, развернулся и целый город мастеров – на любой вкус изделия белорусских ремесленников. Минчане и гости столицы в хорошем настроении, поздравляют друг друга с Днем независимости.

В эти минуты соревнуются настоящие богатыри. В Минске проходит 
Международному турниру по силовому экстриму. Эти состязания – уже традиция в День независимости. Необходимо сдвинуть с места четыре автомобиля, а это 10 тонн! Со стороны зрителей – поддержка и восхищение.

«Главное – атмосфера. 9 мая, 3 июля когда выходишь, и тебя поддерживают, это неописуемо, сразу поднимается адреналин. Если ты показывал в зале один результат, то когда приходишь сюда, все удваивается», – поделился эмоциями Дмитрий Касперович, мастер спорта по тяжелой атлетике.

Но самое интересное – впереди. Кульминацией Дня независимости станет парад. В этом году он впервые за долгое время пройдет вечером. Начало в 21:00. Грандиозное действо откроет авиация, затем наступит черед пеших расчетов и техники. В параде будет участвовать почти четыре тысячи человек, в том числе военные из России и других стран Содружества, и около 300 единиц техники. 

Шествие завершится масштабной акцией: вся страна споет гимн Беларуси. Ну, а позже небо над Минском озарит праздничный салют, его дадут сразу из шести точек.



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Теги: Минск
 
 
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75 лет назад Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Главным событием празднества станет парад, а пока повсюду развернулись народные гулянья.
 
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