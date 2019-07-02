ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В День Независимости по Слуцку курсировал поэтический автобус. Видео

03.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Удивлены были случчане, которые вместо обычного городского автобуса зашли сегодня в «поэтический автобус». Такой совместный проект Автобусного парка №2 и Слуцкой районной центральной библиотеки курсировал сегодня с 11:30 до 16:00 по маршруту номер 6.

В творческом туре приняли участие поэты Иван Жогло, Галина Андрейченко-Милинтей, Людмила Вечер и Александр Пастушков. Читали стихи и пассажиры автобуса.

— Подобные проекты работают в других городах, мы тоже решили идти в ногу со временем и совместно с автопарком организовали поэтический автобус в Слуцке, — рассказывают работники библиотеки. — Случчане восприняли проект с интересом, многие принимали участие.

В День Независимости по Слуцку курсировал поэтический автобус. Видео

   Фотографии предоставлены организаторами

В День Независимости по Слуцку курсировал поэтический автобус. Видео

В День Независимости по Слуцку курсировал поэтический автобус. Видео

В День Независимости по Слуцку курсировал поэтический автобус. Видео

В День Независимости по Слуцку курсировал поэтический автобус. Видео

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивлены были случчане, которые вместо обычного городского автобуса зашли сегодня в «поэтический автобус». Такой совместный проект Автобусного парка №2 и Слуцкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске День независимости отметили турниром по силовому экстриму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика