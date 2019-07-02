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В День Независимости по Слуцку курсировал поэтический автобус. Видео
03.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Удивлены были случчане, которые вместо обычного городского автобуса зашли сегодня в «поэтический автобус». Такой совместный проект Автобусного парка №2 и Слуцкой районной центральной библиотеки курсировал сегодня с 11:30 до 16:00 по маршруту номер 6.
В творческом туре приняли участие поэты Иван Жогло, Галина Андрейченко-Милинтей, Людмила Вечер и Александр Пастушков. Читали стихи и пассажиры автобуса.
— Подобные проекты работают в других городах, мы тоже решили идти в ногу со временем и совместно с автопарком организовали поэтический автобус в Слуцке, — рассказывают работники библиотеки. — Случчане восприняли проект с интересом, многие принимали участие.
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Удивлены были случчане, которые вместо обычного городского автобуса зашли сегодня в «поэтический автобус». Такой совместный проект Автобусного парка №2 и Слуцкой...
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