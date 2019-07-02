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Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

03.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сегодня, 3 июля, вся Беларусь, празднует день Независимости. Однако в Слуцке этот праздник местные власти решили объединить с Днём города.

Корреспондент SG прогулялся по парку и узнал у гостей праздника, какой праздник они сегодня отмечают, что для них День Независимости и считают ли белорусскую вышиванку генетическим кодом белорусов. Некоторые ответы повеселили.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Около 11 часов утра в парке было немноголюдно, поэтому на культурную программу  гостей зазывали скоморохи прямо у фонтана. В народных костюмах и вышиванках вдоль центральной аллеи  развернули ярмарку торговцы из Замостья, Милешек, Вежи, Шишчиц, Исерно, Сорог и других сельских советов.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Бутерброды и блинчики с различными начинками, белорусские драники и потрошанка, жаренное сало и колбасы, ягоды и овощи с личного подворья, домашняя выпечка, яйца и многое другое предлагали сегодня  на праздничной ярмарке. Кроме того в продаже были живые кролики и изделия ручной работы. Как утверждали сами продавцы, вся продукция  недорогая. И действительно, полная тарелка с разносолами нам обошлась всего 2 рубля.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

В свою очередь для гостей и жителей города мы подготовили несколько вопросов  на праздничную тематику. Одним из них был «Действительно ли белорусская вышиванка является генетическим кодом белорусов?» К нашему удивлению, подавляющее большинство опрошенных единогласно ответили: «Конечно, является!».

А вот на вопрос «Что лично для вас День Независимости?», с ответом затруднялись не только молодые люди, но и взрослые. Кто-то считал, что наша вышиванка и День Независимости напрямую связаны между собой, а кто-то категорически отвергал эту связь.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Директор Мелешковского Центра культуры и досуга, Татьяна Василевская, рассказала, что приехали сегодня вместе со своими коллегами по случаю Дня Независимости.  

«День Независимости Республики – это белорусский праздник, а значит напрямую связан с вышиванкой. Ведь белорусский узор есть на нашем флаге и гербе. Лично для меня этот праздник значит, что мы живём в процветающей стране, что у нас нет войны и мы мирная Республика. День Независимости - это наша гордость, наш праздник», - сказала Татьяна Василевская.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Юлия Круглик, главный специалист БРСМ, вместе с членами организации и ребятами устроили акцию «Дзень вышыванкi». Для гостей праздника они приготовили игры и подарки в виде браслетов с белорусским орнаментом и презентами от БРСМ. Юлия говорит, что сегодня ей не хватает ответной реакции гостей на вышиванку.

«Белорусская вышиванка  передавалась с давних времён от семьи к семье, и передаётся до сих пор. Это был своеобразный оберег, в ней был зашифрован какой-то смысл, какая-то информация. Многие учёные сейчас, на сколько я знаю, до сих пор пытаются расшифровать её. Для меня лично это оберег, я в это верю. Я и сама ношу майку с вышиванкой», - улыбается девушка.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Елена Русак и Зоя Запрудская приехали в Слуцк по случаю общего праздника. Женщины не смогли ответить точно, каким образом связаны вышиванка и День Независимости, однако искренне с тёплом высказались в адрес ветеранов:

«Это прекрасный праздник, я сразу вспоминаю своего дедушку. Ведь это наша победа, наша история. Посмотрите на ветеранов, сколько у них разных  медалей. И тут же задумайтесь, что пришлось пройти этим людям, чтобы мы сейчас жили в мирной стране! Низкий поклон до земли нашим ветеранам, крепкого здоровья и долгих лет жизни», - сказали женщины.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Юля и Кристина приехали из Танежец специально по случаю Дня города. Этот праздник для девушек главнее Дня Независимости, который для них, как выяснилось,  ничего особенного не значит.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Случчанки Ангелина и Светлана празднуют сегодня День Независимости. Девушки затруднились ответить, что этот праздник для них значит. Однако сказали, что в праздничной программе их всё устраивает. Связь между вышиванкой и Днём Независимости также не нашли. Зато с гордостью заявили, что у них дома есть одежда с национальным орнаментом.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Марина и Александра из Слуцка сегодня отмечают День Независимости.

«Мы очень хотели посмотреть на парад, на ветеранов, поэтому с самого утра пришли на митинг. С собой привели ребёнка, чтобы и её порадовать. Пока только начало праздника, но программа, которая запланирована, нам уже нравится. Лично для нас это свобода, мирные граждане Беларуси. Вышиванка, наверное, никак не связана с этим днём, но у нас дома хранятся такие вещи, они остались от прабабушки», - сказали девушки.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Алина пришла в парк по случаю Дня Независимости, а Илья просто от скуки. Однако парня порадовал тот факт, что в конце программы будет салют. На праздник молодой человек пришёл в майке с белорусским орнаментом.

«День Независимости - это мир, прежде всего. Сегодня не хватает концертной программы. Можно было пригласить артистов, не важно, какого жанра. Но не тех, кто обычно у нас на всех праздниках выступает. И очень хочется, чтобы в парке, наконец появились аттракционы, без них скучно», - сказали ребята.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Дима Павленко из Весеи приехал вместе с представителями своего сельсовета. Парень исполнял роль коробейника. Ему дали лоток с выпечкой, которую Дима предлагал гостям праздника.

«День Независимости для меня - большой праздник, именно по этому поводу приехал в Слуцк. Я очень доволен сегодняшней программой. Хотелось бы, чтобы и погода ещё не подвела», - сказал Дима.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Светлана Фёдоровна и Инна пришли сегодня на два праздника. Но ближе для них оказался День Независимости. Не совсем понятной для женщин стала торговля в парке,  которая, по их мнению, больше приурочена ко Дню города. Они считают, что ярмарку можно было заменить на более достойное мероприятие.

«Конечно того настроения, которое обычно бывает у нас в День Независимости, сегодня нет. Можно было вместо этого предложить людям какие-то наши национальные блюда, но не огурцы с яйцами», - отметила Светлана Фёдоровна.

О празднике женщины отозвались с теплом.  По поводу связи вышиванки и Дня Независимости сказали, что её просто нет. Женщины говорят, что во время войны были прекращены предприятия, связанные с художественной вышивкой. И вышиванка не является генетическим кодом белорусов.                                                                               

«Лично для нас этот праздник несёт в себе особый смысл. Это освобождение Беларуси, это память о тех, кто воевал, о тех, кто дал нам свободу. У меня отец был участником войны, он дошёл до Берлина и вернулся назад. Сегодня, конечно, очень мало ветеранов осталось», - сказали женщины.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

В целом программа празднования жителям и гостям города понравилась. Кого-то заинтриговала театрализованная представление, кого-то салют. Но, лично нас радует, что люди праздновали сегодня в первую очередь День Независимости Республики Беларусь.

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Скоморохи, коробейники, вышиванки и каверзный опрос от SG. Как прошёл праздник в слуцком парке

Ольга Кононович
SlutskGorod

 
 
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Сегодня, 3 июля, вся Беларусь, празднует день Независимости. Однако в Слуцке этот праздник местные власти решили объединить с Днём города. Корреспондент SG...
 
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