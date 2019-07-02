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День Независимости в Горках – возложение цветов
03.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках отмечают День Независимости Республики Беларусь. Программа праздника началась с возложения цветов к памятным местам города — памятнику погибшим землякам, воинам освободителям, бюсту И. Якубовскому, памятнику погибшим преподавателям, мемориалу «Скорбящая мать».
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Горках отмечают День Независимости Республики Беларусь. Программа праздника началась с возложения цветов к памятным местам города — памятнику...
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