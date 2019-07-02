Юбилей страны

Источник материала: Навiны Камянеччыны

75 лет назад мы завоевали победу и подлинную независимость. Более никогда нога оккупанта не ступит на нашу землю.

Я не провидец. Я просто видел зримое воплощение этой простой мысли…Так уж случилось – мне повезло видеть в этом году репетицию военного парада в честь Дня независимости Беларуси с птичьего полета!!! Нет, не думайте, что я был включен в экипаж тех истребителей, что пролетели над нашей столицей в почетном небесном строю, прочерчивая от горизонта к горизонту красно-зеленое полотнище государственных цветов. Хотя я, конечно, мечтал бы об этом! Но все равно мне повезло: я оказался аккурат на высоте тридцатого этажа, передо мной было огромное французское окно, за ним – еще более огромное красивое небо, а в нем совсем рядом (казалось, до них можно дотянуться рукой!) – три военных вертолета. Они несли в просветленной солнцем вечерней просини три гордых, вольно плещущихся стяга…

Полет их был спокоен и устремлен в ясную, заманчивую даль! Затем прошло звено штурмовиков «Су-25». За ним из синевы туч вынырнула громадина военно-транспортного «Ил-76», сопровождаемого уже истребителями «Миг-29»…

К этой белоруской мощи тут же подключилась российская – летящий строй дополнили наши братья-союзники. И какое это было дополнение – поистине стратегическое! В небе, защищая нашу столицу и всю страну, распростер свои крылья «белый лебедь» – стратегический бомбардировщик, не знающий ни расстояний, ни чьих-либо ПРО или ПВО, самый красивый в мире самолет «Ту-160». Он впервые появился в белорусском небе, чтобы все знали: у белорусов нет глобальных амбиций, но есть глобальный интерес – сохранить мир во всем мире. За ним небо проутюжили, точно добрые медведи – именно так их прозвали в НАТО – три «Ту-95». Замыкали строй истребители из пилотажной группы «Белая Русь».

Ощущение у меня было такое, словно я нахожусь в их строю. Словно рука моя сжимает штурвал мощной летающей машины. Словно это на меня устремлены миллионы глаз – тех самых белорусов, россиян, казахов, всех наших союзников и гостей нашей гостеприимной Родины, небо над которыми всегда должно оставаться мирным. И залогом тому – вот это летящая, укрывающая нас, добрая мощь серебристых «птиц»!

Естественно, сам Парад, что прошел 3 июля был куда красивее, масштабнее! А главное – многолюдней. И шумнее! Люди открыто выражали свою радость! И разворачивающееся на их глазах – и при их участии! – действо парада способствовало подъему их эмоций. Потому как соединило в неразрывную зрительную цепочку наше героическое прошлое, достойное настоящее и заманчивое будущее! Цепочку, начатую освобождением от немецко-фашистских оккупантов и продолжающуюся в мирных буднях нашей состоявшейся, стабильной и хорошо защищенной государственности.

В военном параде приняли участие более 3700 белорусских военнослужащих и около 240 единиц боевой техники, в составе 20 пеших и 20 парадных расчетов современной военной техники. Также в параде приняли участие военнослужащие и авиация Вооруженных сил России – демонстрируя единство нашего оборонного пространства. Это была настоящая «лава», способная стать стальной броней нашей независимой, интегрирующийся и сильной державы.

Парадное шествие заняло около часа, но в этих минутах, как в капле воды, отразилось наше желание и способность сохранять и развивать тот бесценный дар, что отставили нам на попечение наши отцы и деды-победители – возможность свободно трудиться на свободной белорусской земле, не оглядываясь в поисках угроз, а лишь чувствуя уверенность от того, что мы сами сильны и что локоть верных друзей всегда рядом. А уж молодежь продолжит наше дело. И наш мирный труд! Вот и нынешний парад символично открывали суворовцы – воспитанники Минского суворовского военного училища, а за ними не менее символично прошли перед трибунами Знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в операции «Багратион». Самой крупной за всю Великую отечественную и уж, конечно, за всю Вторую мировую!

Впрочем, белорусский народ не отсиживался по углам, поджидая, когда его освободит Красная Армия. Красная Армия и наши люди – это было одно целое, и войну мы вели на линии фронта и за линией фронта. Республика-партизанка приближала к себе освободительный вал регулярных частей как могла, и фашисты ни одного дня не чувствовали себя ее полными хозяевами. На нашей земле немцы были всегда в окружении, кольцо которого сжималось с неумолимой силой! Те фашисты были временщиками, как и все фашисты во все времена. И их время вышло на нашей земле раз и навсегда 3 июля 1944 – в тот день белорусский народ и вернул себе независимость: партизаны вышли навстречу первым же танкам Т-34, ворвавшимся в Минск…

Добро должно быть с кулаками – это придумано не нами. И проверено веками. Да и современная международная обстановка подтверждает. Не пришло еще то время, когда политику на Планете будут определять простые люди, которым нет дела до чужих земель, чужих богатств, чужих недр. Простые люди все сами себе добывают своим трудом, а труду война помеха.

Но это означает лишь одно, – такие страны-трудяги, как Беларусь, обязательно должны уметь себя защищать. И это дело общее – всего народа.

Так что между Днем независимости и Днем Победы неразрывная связь. Пока помним обо одном, будет у нас и другое .

75 лет над Беларусью мирное небо – вот наша подлинная независимость. А еще независимость – это когда народ сам определяет свою судьбу. Когда его государство – социальное и когда оно служит ему же. Когда в стране нет имущественного расслоения. Когда нет розни по языку и вероисповеданию, по национальности. И когда экономика работает.

Вот тогда достижения нашей страны видны всякому, кто в нее приезжает с открытым сердцем и открытыми глазами. Как это сделали тысячи и тысячи иностранцев, свободно, без виз, прибывшие к нам на Европейские олимпийские игры, и увидевшие страну-сад, страну-спортивную арену, страну, устремленную к мирным победам…

Которых никогда бы не было если б не было той самой, добытой в 1944 и 1945 годах!

Вадим ЕЛФИМОВ, «НК».