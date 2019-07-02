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Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия

03.07.2019 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современная, независимая Беларусь – это во многом бренды, по которым нас знают в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия

В гостях выездной студии СТВ руководитель одного из самых известных белорусских предприятий, генеральный директор холдинга «Белкоммунмаш» Владимир Король.

Яна Шипко, СТВ:
У нас сейчас перед глазами открывается первый маршрут, по которому курсируют белорусские электробусы. Наверное, для нас уже стало привычным, но иностранцы приезжают и восхищаются.

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Сегодня наш рынок – это больше 100 городов, больше 20 стран. Конечно, для нас это серьезное событие в том, что Минск опережает многие и многие страны и города в этом направлении. В этом убедились буквально во время последних событий многочисленные гости, которые были.

Я сам знаю впечатления от тех компаний, которые успели побыть, которые с нами работают. Их впечатления превысили их ожидания – от Беларуси, от людей, от организованности всех мероприятий. И самое главное – для меня было приятно то, что буквально все отмечали то, что Минск очень современен, потому что имеется самая современная техника в городе.

Яна Шипко:
У вас сегодня двойной праздник, потому что 46 лет назад было основано предприятие. Вначале, насколько я знаю, это был ремонтный завод. А вот как раз в 1994-1995 годах сошел с конвейера первый троллейбус белорусский. То есть можно сказать, что ваше производство – это ровесник независимости.

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия

Владимир Король:
Да, вы абсолютно правы. Мы сегодня как-то невольно сравниваем развитие предприятия с развитием страны. Символично, что 1995 году Президент впервые посетил наше предприятие, и это был процесс, который мы называем «начало просто выживаемости». Большая историческая роль этого посещения. Если 10 лет назад говорить, то это развитие техническое.

Ну а сегодня это уже использование современных технологий, сегодня совершенно другой подход в развитии предприятия. Надо уметь креативно, творчески подходить к тому, что сегодня предлагается на рынке.

Яна Шипко:
У вас философия такая – производить то, что продается, а не продавать то, что произвели?

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия

Владимир Король:
Этот принцип – это один из основных наших принципов. Производить то, что продается, а не продавать то, что производится. Мы его приняли уже больше шести-семи лет назад. Он, конечно, вызвал много обсуждений в коллективе. По сути дела, вроде бы одинаково, но на самом деле философия-то другая. Теперь у наших людей это не вызывает никаких вопросов и сомнений. На это внимание обращают всегда внимание многочисленные гости, которые посещают предприятие. В общем-то, этот принцип, подходы на предприятии для них всегда очень интересны.

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия

Яна Шипко:
Владимир Михайлович, беспилотники планируете поставить на производство?

Владимир Король:
Я думаю, что это тоже недалекое будущее. Мы активно работаем с нашим Брестским университетом в этом направлении, есть конкретные уже разработки. Мы в ближайшее время, я все-таки надеюсь, начнем создавать этот первый пилотный проект.

Есть различные, скажем так, решения у нас. Вы знаете, сегодня самое важное – понимать то, что современный этап развития предприятия или предприятий в целом – это использовать вот эти многочисленные технологии, которые появляются буквально каждый день и в материалах, и в IT-сферах. Вот такой дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия. Поэтому продуктовая сама тема, техническая тема решения – да, она идет параллельно. Но вот заинтересовать, вовлечь коллектив в такое творческое развитие – я считаю, это сегодня самая главная наша задача.

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия

Люди в материале: Владимир Король, Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Современная, независимая Беларусь – это во многом бренды, по которым нас знают в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гостях...
 
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