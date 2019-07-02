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Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Современная, независимая Беларусь – это во многом бренды, по которым нас знают в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гостях выездной студии СТВ руководитель одного из самых известных белорусских предприятий, генеральный директор холдинга «Белкоммунмаш» Владимир Король.
Яна Шипко, СТВ:
Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Я сам знаю впечатления от тех компаний, которые успели побыть, которые с нами работают. Их впечатления превысили их ожидания – от Беларуси, от людей, от организованности всех мероприятий. И самое главное – для меня было приятно то, что буквально все отмечали то, что Минск очень современен, потому что имеется самая современная техника в городе.
Яна Шипко:
Владимир Король:
Ну а сегодня это уже использование современных технологий, сегодня совершенно другой подход в развитии предприятия. Надо уметь креативно, творчески подходить к тому, что сегодня предлагается на рынке.
Яна Шипко:
Владимир Король:
Яна Шипко:
Владимир Король:
Есть различные, скажем так, решения у нас. Вы знаете, сегодня самое важное – понимать то, что современный этап развития предприятия или предприятий в целом – это использовать вот эти многочисленные технологии, которые появляются буквально каждый день и в материалах, и в IT-сферах. Вот такой дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия. Поэтому продуктовая сама тема, техническая тема решения – да, она идет параллельно. Но вот заинтересовать, вовлечь коллектив в такое творческое развитие – я считаю, это сегодня самая главная наша задача.
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Новости Беларуси. Современная, независимая Беларусь – это во многом бренды, по которым нас знают в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гостях...
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