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«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

03.07.2019 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле увековечили память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

Все трое положили свои жизни на алтарь Победы, причем двое из них были удостоены звания Герой Советского Союза. В истории Великой Отечественной таких семей не больше десяти. В Беларуси – единственная.

«Их история – история всей великой войны»

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

Братья погибли в боях в разных местах и в разное время. Они похоронены в братских могилах под Воронежем, Минском и Кенигсбергом. Место памяти теперь есть и в центре родного для них Гомеля. С идеей создания мемориала выступили сами гомельчане.

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

Диана Калач, жительница Гомеля:
Огромное событие. Три героя, три изумительных человека. Я очень рада, что открывают памятник этим людям. Для нашего города это событие.

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

Валерий Кондратенко, скульптор:
Важный момент, и персонажи – это коренные гомельчане. А такое редко встречается, что два Героя Советского Союза, а третий был представлен.

Люди в материале: Диана Калач, Валерий Кондратенко
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле увековечили память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все трое...
 
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