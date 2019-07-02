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«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле увековечили память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все трое положили свои жизни на алтарь Победы, причем двое из них были удостоены звания Герой Советского Союза. В истории Великой Отечественной таких семей не больше десяти. В Беларуси – единственная.
Братья погибли в боях в разных местах и в разное время. Они похоронены в братских могилах под Воронежем, Минском и Кенигсбергом. Место памяти теперь есть и в центре родного для них Гомеля. С идеей создания мемориала выступили сами гомельчане.
Диана Калач, жительница Гомеля:
Валерий Кондратенко, скульптор:
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«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым
Новости Беларуси. В Гомеле увековечили память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все трое...
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