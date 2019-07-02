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«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle

03.07.2019 18:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отмечает с большим размахом. Крупнейшие площадки гуляний развернулись у Дворца спорта и в Верхнем городе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильную культурную и развлекательную программу дополнил силовой экстрим. Один из участников на глазах удивленной публики толкал 12-тонный грузовик. Отличается эта территория и огромным фуд-кортом. Корреспондент Кристина Федорович с подробностями.

«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle

Кристина Федорович, СТВ:
Около Дворца спорта закончились Международные соревнования Minsk Strong Battle. В этом году в турнире принимают участие силачи из Беларуси, Украины, Литвы. Спортсмены показали себя в четырех основных упражнениях. Конечно, самое зрелищное – это трек-пул четырех легковых автомобилей: легковые автомобили перетягивают из точки «А» в точку «Б». Участником соревнований был и Алексей Карпиеня.

Алексей, чем вы сегодня удивляли людей?

«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle

Алексей Карпиеня, белорусский силач:
Наверное, самое зрелищное, это трек-пул – связка из четырех легковых авто. Прошлый раз тянули пять, в этот раз – четыре. Привлекали людей из стандартных видов спорта в нестандартные, атлетов из Беларуси, чтобы популяризировать это больше у нас в стране.

Также был подъем гантелей с ограничением по времени в минуту, гантеля весом 60 килограмм. С большего упражнения были на силовую и выносливость.

Кристина Федорович:
60 килограмм вы поднимаете одной рукой, правильно?

«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle

Алексей Карпиеня:
Это не минимальный вес, но и не самый большой на данных турнирах.

Кристина Федорович:
Какое место вы сегодня заняли?

Алексей Карпиеня:
Сегодня я занял первое место. Может, сказывается, что неоднократно участвовал в данных турнирах. Ребята только начинают втягиваться в этот спорт.

Кристина Федорович:
Сколько лет вы этим занимаетесь, что добились таких успехов?

«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle

Алексей Карпиеня:
В этом виде спорта – три года буквально. До этого силовое троеборье было, стандартное движение – жим, тяга, приседание, в простонародье – пауэрлифтинг.

Ездил, смотрел, понравилось, решил попробовать. Наконец-то долгожданное первое место.

Кристина Федорович:
Чтобы силы хватило для такого экстрима, нужно хорошенько подкрепиться. Фуд-корт здесь даже больше, чем во время II Европейских игр.

Подробнее о том, сколько мяса приготавливают в одной палатке, смотрите в видеоинформации.

«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle

«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle

«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle

Люди в материале: Кристина Федорович, Алексей Карпиеня
 
 
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Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отмечает с большим размахом. Крупнейшие площадки гуляний развернулись у Дворца спорта и в Верхнем...
 
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