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«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отмечает с большим размахом. Крупнейшие площадки гуляний развернулись у Дворца спорта и в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильную культурную и развлекательную программу дополнил силовой экстрим. Один из участников на глазах удивленной публики толкал 12-тонный грузовик. Отличается эта территория и огромным фуд-кортом. Корреспондент Кристина Федорович с подробностями.
Кристина Федорович, СТВ:
Алексей, чем вы сегодня удивляли людей?
Алексей Карпиеня, белорусский силач:
Также был подъем гантелей с ограничением по времени в минуту, гантеля весом 60 килограмм. С большего упражнения были на силовую и выносливость.
Кристина Федорович:
Алексей Карпиеня:
Кристина Федорович:
Алексей Карпиеня:
Кристина Федорович:
Алексей Карпиеня:
Ездил, смотрел, понравилось, решил попробовать. Наконец-то долгожданное первое место.
Кристина Федорович:
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«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle
Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отмечает с большим размахом. Крупнейшие площадки гуляний развернулись у Дворца спорта и в Верхнем...
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