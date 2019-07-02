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«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всенародный праздник в Бресте начался с минуты молчания в Брестской крепости. На площадь Церемониалов вынесли полотнище в виде белорусского флага с именами героев войны – жителей Брестской области. В стенах легендарной цитадели прозвучали оружейные залпы.
Иван Венцуль, житель Бреста:
Чэнь Чэнь, турист (Китай):
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«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте
Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всенародный праздник...
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