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«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

03.07.2019 17:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

Всенародный праздник в Бресте начался с минуты молчания в Брестской крепости. На площадь Церемониалов вынесли полотнище в виде белорусского флага с именами героев войны – жителей Брестской области. В стенах легендарной цитадели прозвучали оружейные залпы.

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

Иван Венцуль, житель Бреста:
Процветающая наша Беларусь. Она зеленая, свободная, трудолюбивая. Мы гордимся своей страной и благодарим Бога за все, что мы имеем.

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

Чэнь Чэнь, турист (Китай):
Мы гости из Китая. Знаем, что Беларусь с нашей страной большие друзья – и правительство, и народ. Нам сегодня очень повезло – попасть на праздник. Рады, что оказались здесь и увидели своими глазами, как у вас празднуют День Независимости. Трогательно и интересно. Нам все очень понравилось.

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

Люди в материале: Иван Венцуль, Чэнь Чэнь
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всенародный праздник...
 
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