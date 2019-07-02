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«Они являются «звёздами» Instagram, у них есть своя публика». Ланская рассказала о своих котиках и любимом блюде
Источник материала: СТВ
Гость программы
Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
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«Они являются «звёздами» Instagram, у них есть своя публика». Ланская рассказала о своих котиках и любимом блюде
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженная артистка Республики Беларусь – Алёна Ланская.
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