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Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Центральным событием станет парад в честь Дня Независимости. Он пройдет у стелы «Минск – город-герой». Идут последние приготовления к вечерним торжествам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все подробности – у корреспондента Камиллы Шах.
Камилла Шах, СТВ:
После прохода военной техники вечером пройдет театрализованное шоу и состоится акция «Споем гимн вместе». Салют в 22.20 озарит небо над Минском.
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Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости
Новости Беларуси. Центральным событием станет парад в честь Дня Независимости. Он пройдет у стелы «Минск – город-герой». Идут последние приготовления к вечерним...
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