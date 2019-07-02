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Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости

03.07.2019 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центральным событием станет парад в честь Дня Независимости. Он пройдет у стелы «Минск – город-герой». Идут последние приготовления к вечерним торжествам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подробности – у корреспондента Камиллы Шах.

Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости

Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости

Камилла Шах, СТВ:
3 июля в Минске организовано очень много праздничных площадок. Нескончаемым потоком люди идут в музей Великой Отечественной войны.

После прохода военной техники вечером пройдет театрализованное шоу и состоится акция «Споем гимн вместе». Салют в 22.20 озарит небо над Минском.

Подробнее – в видеоинформации.

Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости

Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости

Люди в материале: Камилла Шах
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Центральным событием станет парад в честь Дня Независимости. Он пройдет у стелы «Минск – город-герой». Идут последние приготовления к вечерним...
 
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