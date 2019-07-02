Праздничные мероприятия прошли в Волковыске 3 июля и начались с торжественного митинга в сквере Памяти и возложения венков к Вечному огню.

Участник Великой Отечественной войны, житель аг. Волпа Анатолий Малинов поздравил присутствующих с прадником и поделился воспоминаниями.

По окончании митинга  к основному места празднеств – площади им. Ленина проследовала парадная колонна в рамках республиканской акции «Беларусь помнит!»

Предлагаем фоторепортаж с праздника от фотографа Юлии Янович.

Больше фото можно посмотреть в альбоме здесь.

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

Волковыск празднует День Независимости

 

 

 

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