Волковыск празднует День Независимости

Источник материала: Новости Волковыска

Праздничные мероприятия прошли в Волковыске 3 июля и начались с торжественного митинга в сквере Памяти и возложения венков к Вечному огню.

Участник Великой Отечественной войны, житель аг. Волпа Анатолий Малинов поздравил присутствующих с прадником и поделился воспоминаниями.

По окончании митинга к основному места празднеств – площади им. Ленина проследовала парадная колонна в рамках республиканской акции «Беларусь помнит!»

Предлагаем фоторепортаж с праздника от фотографа Юлии Янович .

Больше фото можно посмотреть в альбоме здесь .





























































































































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